«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

شهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاعًا ملحوظًا على مدار الأيام القليلة الماضية خاصة مع إقبال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك على تجمعات الإفطار.

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث المحاصيل البستانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن سبب ارتفاع أسعار البامية وورق العنب والطماطم وبعض الخضروات يرجع إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الفترات الماضية ودخول شهر رمضان والإقبال على شراء الخضروات.

وتابع "حلمي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البامية محصول صيفي ينمو في الصيف بينما نحن ما زلنا في الشتاء والبامية الحالية محصول صيفي، كما أن البامية الحالية في الأسواق تم زراعتها في مناطق دافئة وكذلك الطماطم بدأت تنخفض أسعارها، حيث إن الشتاء هذا العام أثر على الزراعات من الخضروات خاصة الزراعات المكشوفة والإنتاج الحالي أغلبه تحت الأنفاق والصوب.

وأوضح أن مصر تزرع 3 عروات طماطم، وأن العروة الشتوى تعرضت لموجة من الصقيع هذا العام، وكذلك كل زراعات الخضر المكشوفة، حيث أثرت على المجموع الخضري وأن الطماطم ستنخفض أسعارها للمعدل الطبيعي خلال أسبوعين، والبامية ستنخفض أسعارها خلال شهر حيث يتم زراعة البامية في شهر فبراير، وكذلك ستنخفض أسعار ورق العنب مع اكتمال النمو الخضري لأشجار العنب ومع انتهاء شهر رمضان وانتهاء العزومات.

وكشفت وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث البساتين أسباب تذبذب أسعار بعض المحاصيل البستانية خاصة محصول الطماطم وبعض من أنواع الخضر والوقت الذي ستنخفض فيه الأسعار.

وقال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مصر تزرع في حدود نصف مليون فدان سنويا على عروات حيث أسباب زيادة أسعار الطماطم في الفترة الحالية من شهر إبريل ومايو بأن ارتفاع أسعار الطماطم ترجع لأنها تزرع الطماطم فى مصر فى عروات متداخلة طوال العام حيث تمثل العروة الشتوى 42% من المساحة المنزرعة من الطماطم والتى تزرع شتلاتها فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وتنتج ثمارها فى يناير وفبراير ومارس.