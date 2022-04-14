الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 13 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

مؤامرة من الإخوان، لكن الفريق "السيسي" فاجئهم برد فعله 🇪🇬💪🏻



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وتناولت الحلقة تسريبا يسمع فيه صوت الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحضور الرئيس محمد مرسي، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وفيه يقول السيسي:

لازم المعادلة الموجودة دلوقتي للرأي العام تتغير.. فيه ناس كتير جدا معجبة إنها بتتكلم محدش طلع قال ما نراه الآن هو محاولة لعرقلة الانتخابات في مصرعشان ميتحققش الاستقرار في مصر.

وأضاف: «لأ أنا راجل بنظر سياسة وفصيل ممكن يقود البلد في يوم من الأيام فده وقت اللي هو.. أنا مش بدفع عن حاجة».

وتابع: «إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الكلام اللي بنقوله دلوقتي مع بعض إذا كانت الدولة بتقع مننا يا دكتور سعد وبنحجم عن إن إحنا نتكلم أو ناخد موقف عشان ده ميأثرش على مكانتنا أو دورنا السياسي.. مننا لله».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.