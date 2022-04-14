جزيرة غمام الحلقة 13| «من خلدون للحاج عجمي».. تفاعل كبير على السوشيال ميديا

استطاع مسلسل جزيرة غمام في جذب انتباه الكثير من عشاق الدراما في مصر والوطن العربي أجمع، بسبب القصة المشوقة والأبطال الذين لم يبخلوا على المشاهد بالفن والإبداع.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المسلسل، والذي قارب على انتصاف حلقاته، بشكل خاص من خلال تداول الجمل الحوارية للكثير من أبطال القصة، التي وصفها البعض بـ"الجبارة".

طارق لطفي.. خلدون المرعب

فيما وصف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي دور الفنان طارق لطفي والذي يجسد شخصية خلدون، الذي يسعى لنشر الشر بين أهل الجزيرة "اللي بيحصل في المسلسل ده مرعب أقصى درجات الشر بيقدمها خلدون".

أحمد امين.. الشيخ عرفات

"كل واحد شايل قبر حبايبه في قلبه وماشي بيه".. كانت من الجمل التي قالها الشيخ عرفات بحلقة أمس، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، والذي خلع فيه ثوب الكوميديا وأثبت للكثيرين أنه من النجوم الذي يمكن أن يتقن الأدوار.

يجسد أحمد أمين شخصية الشيخ عرفات ابن الشيخ مدين، فهو إنسان طيب ونقي وواثق وقوي، فقوته مختفية أمام طيبته التي تعتبر من الأمور النادرة في هذا المجتمع.

فتحي عبد الوهاب.. الشيخ محارب

خطف أيضًا النجم فتحي عبد الوهاب الأنظار بدوره في المسلسل، حيث قدم شخصية الشيخ محارب، الذي يعاني من الحقد والغل تجاه الأخرين، حيث احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدور الذي وصفه البعض بالسهل الممتنع.

رياض الخولي.. الحاج عجمي

كما قدم الفنان رياض الخولي دور الحاج عجمي كبير وعمدة الجزيرة، فقد وصفه البعض بأنه من أعمدة المسلسل، والدور لا يليق بأحد غيره، فهي من الشخصيات المركبة التي من الصعب تجسيدها.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.