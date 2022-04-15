بعد استهداف أوكرانيا لها ..معلومات عن السفينة الروسية «موسكافا»

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، أمس الخميس، إنها ضربت السفينة الحربية “موسكفا” بصاروخ نبتون الأوكراني المضاد للسفن وأنها بدأت في الغرق.

وأكدت روسيا حسب ما نشرته عدد من وكالات الأنباء العالمية إنه تم إجلاء الطاقم بعد انفجار ذخيرة على متنها وما زالت الأخبار تتوالى بشأن هذه السفينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن حريقا شب في طراد الصواريخ من الحقبة السوفيتية تم احتواؤه لكنه تسبب في أضرار بالغة للسفينة حسب ما ذكرته التقارير الإخبارية.

الدستور تستعرض معلومات عن تلك السفينة"موسكفا".

-يتالف طاقم موسكفا من 510 عنصراً من البحرية الروسية، وقادت السفينة الأسطول الروسي في غزو أوكرانيا.

-ومع بداية الصراع وجه طاقمها دعوة إلى قوات حرس الحدود الأوكرانية المتمركزة على جزيرة الثعبان في البحر الأسود للاستسلام.

- تعتبر رمز للقوة البحرية الروسية في البحر الأسود، وقد ظلّت موسكفا شوكة في خاصرة أوكرانيا منذ اندلاع هذا الصراع.

-بنيت السفينة موسكفا إبان النظام السوفيتي في مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي تعرضت للقصف بشكل منتظم في من قبل القوات الروسية.

-دخلت موسكفا الخدمة في أوائل حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، بحسب وسائل إعلام روسية.

- موسكفا ثالث أضخم سفينة عاملة في الأسطول الروسي وإحدى أهم وحداته شديدة التحصين، بحسب ما قاله خبراء عسكرين.

-تحمل السفينة نظام دفاع جوي ثلاثي المستوى، والذي يتيح حال تشغيله بشكل مناسب ثلاث فرص للتصدي لأي هجوم بصاروخ نبتون.

-وبالإضافة إلى الدفاعات متوسطة وقصيرة المدى، يمكن لـموسكفا الاستعانة بستة من أنظمة أسلحة تُستخدم للكشف عن الصواريخ قصيرة المدى وتدميرها فيما يُعرف بالقتال القريب.

-تمتلك غطاء دفاع جوي بزاوية 360 درجة. ويمكن لأنظمة أسلحة القتال القريب أن تطلق خمسة آلاف طلقة في الدقيقة، مكونة حائط صد من النيران المضادة في مواجهة الصواريخ التي تستهدفها.

-ويقول خبراء لعدد من وكالات الأخبار العالمية إنه كان من المفترض في ظل وجود نظام دفاعي ثلاثي المستوى في السفينة موسكفا أن يكون من الصعب جدا ضربها.

-وتحمل موسكفا على متنها أكثر من عشرة صواريخ فولكان المضادة للسفن، وعدداً من الصواريخ المضادة للغواصات، فضلاً عن أسلحة طوربيدات.

-تعد السفينة موسكفا ثاني سفينة روسية كبرى يُكشف عن تعرضها لأضرار بالغة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وكانت موسكو قد استخدمت السفينة الحربية موسكفا في الحرب السورية، كظهير بحريّ للقوات الروسية في سوريا.