جزيرة غمام الحلقة 13| «العايقة» تطلب من «خلدون» البحث معها عن قبر والدها

يواصل مسلسل "جزيرة غمام" للمؤلف عبدالرحيم كمال، حصد إعجاب المشاهدين، ليُصبح حديث رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصوير وقصة المسلسل.

ويرصد «الدستور» التقرير التالي تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل جزيرة غمام..

طلبت العايقة “مى عز الدين” من الشيخ عرفات “أحمد أمين”، أن يعلمها القراءة والكتابة وكذلك مساعدتها في البحث عن قبر والدها.

كما طلب “ابن هلالة” الزواج من ابنة العمدة ووافقت إلا أن والدها يري أنها تستحق شاب أفضل منه.

وتفضح العايقة الشيخ عرفات، أمام أهل القرية وتواصل بث سمومها بين الأهالي، بعد رقصها في الشادر الذي سمح لهم الحاج عجمي ببنائه.

طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام :

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.