الاختيار 3 «الحلقة 12»|ظهور صفحات مزيفة لإثارة الرأي العام على فيسبوك

يواصل مسلسل الاختيار 3 توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

شهدت الحلقة 13 من (الاختيار 3) التي حملت اسم (جيش مصر) حوارًا بين ضابط المخابرات الحربية وزميله حول ظهور صفحات تحرض على الضباط وتتناول تفاصيل عن حياتهم، كما تناولت الحلقة ظهور الطرق الجديدة لتواصل الإرهابيين حيث استخدم الإرهابيين جهاز بلاك بيري وvpn للتواصل.

يوثّق «الاختيار 3» بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي الإخوان الإرهابية سدة الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال؛ لأنَّه لا يخضع لأوامرهم قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته، ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

(الاختيار 3) بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.