الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 13.. كيف حاول زكريا يونس مساعدة «اللواء علي» للخروج من الوحدة؟

جريدة الدستور

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3 التى حملت اسم “جيش مصر” حوار بين الضابط زكريا يونس وزوجته حول اللواء علي الذي أطاحت به جماعة الإخوان الإرهابية من منصبه بجهاز الأمن الوطني وقت توليهم حكم البلاد.

وقال الضابط يونس إن الحاجة الوحيدة اللى هتعدل حياته من جديد هو عودته للعمل من جديد للقضاء على وقت فراغه وردت عليه زوجته قائلة: “كون جروب من زملائه وأبنائه في الجهاز وزيارته لتقليل الضغط عليه”.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3،  مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلًا: «مش عاجبني اللي السيسي بيعمله.. لازم نكسر شوكته.. ولازم الرسالة توصله».

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن خطورة ثورة الجياع على مشروع إسرائيل قائلًا: "لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحهم وعلى مشروع إسرائيل النهاردة لما الشعب قال عايز يروح الحدود مع إسرائيل إحنا كلنا وقفنا وقولنا لأ».

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الحلقة ١٣ الاختيار ٣ الحلقة ١٣ مسلسل الاختيار الحلقه 13 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة ١٣ مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 13

مواد متعلقة

الشيخ محمد عامر: الزكاة علامة فارقة بين الإيمان والنفاق والمنفقين كالشهداء

نص كلمة شيخ الأزهر في المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم

بيتر ميمى: «الاختيار» رسالة وعى ساهمت فى تصحيح مفاهيم كثيرة

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

مشعلو الحرائق

لقاء الخميسى تحتفل بعيد الحب ونجاح «حتة من القمر» فى «مساء dmc»

القائمة الكاملة للحاصلين على الجوائز بمهرجان الدير جيست (صور)

تستيقظ مبكرًا وتجيد الطبخ.. روتين «ميمي جمال» اليومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

الاختيار 3 الحلقة 13.. سخرية المصريين من مرسي بسبب الإنجليزي

وزارة الزراعة تعلن اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى