الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«suits بالعربي» الحقة 13.. أحمد داود بين ليلى وشيرين

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

كشفت الحلقة 13 من مسلسل Suits بالعربي عن حيرة كبيرة يعيشها آدم (أحمد داود) في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، فبعد أن أوقع قدري (محمد شاهين) بينه وبين حبيبته شيرين (يارا عزمي)، اجتمع آدم مع شيرين وليلى (تارا عماد) من أجل أن يثبت لها بأنه لا يوجد شيء بينهما، ولكن تصرفات طايل (عمرو جمال) أثارت غيرة آدم، لتتشاجر معه شيرين وتتركه.

وفي الوقت نفسه استطاع آدم من التغلب على قدري في قضيته، وسرّب له عن عمد بعض المعلومات، ليحسم القضية لموكلته ويجعلها تشتري نصيب أختها في ميراث والدهما، مستخدمًا حيلة صغيرة لخداع قدري.

على جانب آخر، هددت هبة عبد الغني والتي تحل  ضيف شرف على العمل في حلقة اليوم آسر ياسين “زين ثابت”  بفضحه إذا لم يكشف ما يخفيه عن مديره السابق. 

مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي 

ويعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

أبطال مسلسل Suits بالعربي 


ويشارك في بطولة مسلسل  Suits بالعربي كلا من النجوم آسر ياسين، و أحمد داوود ، و صبا مبارك، وريم و مصطفى، و محمد شاهين و تارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف والمسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، و تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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