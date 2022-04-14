الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الصحة» اليوم.. خلو محافظة قنا من كورونا وقوافل طبية تجوب المحافظات

كورونا في مصر
كورونا في مصر

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددا من الفعاليات والأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان خلو مستشفيات محافظة قنا من مرضى فيروس كورونا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، وذلك ضمن مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ "PCR" التي تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوما الماضية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز

https://www.dostor.org/4057979

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر الخط الساخن 137، والذي أطلقته وزارة الصحة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى توفير 1603 أسرة رعاية، من ضمنهم 120 سرير رعاية أطفال، كما تم توفير 576 حضانة، و12 سرير رعاية حروق، بجميع مستشفيات الجمهورية، مشيرًا إلى توفير 2007 أكياس دم لمرضى الطوارئ، وذلك بجانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التي يقدمها الخط الساخن 137.

https://www.dostor.org/4057999

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إطلاق قافلة طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بمنطقة الرياض بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين

https://www.dostor.org/4058027

الصحة الفعاليات الأنشطة الدستور خلو كافة مستشفيات مكتسبات الدولة

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