الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الوادى الجديد» يتلألأ فى حفل ختام مسابقات العروض المسرحية بالإسكندرية

حفل الختام بالاسكندرية
حفل الختام بالاسكندرية

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة فريق من طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج فعاليات مسابقة العروض المسرحية ومسابقات الرسم على مستوى الجمهورية، والتى تنظيمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بقيادة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بمقر المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 10 : 13 أبريل الجارى.

FB_IMG_1649963852006
 حفل الختام بالاسكندرية 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى نجاح طلاب التربية الفكرية المشاركين بمسابقة العروض المسرحية فى حصاد المستوى الرابع ضمن 27 محافظة مشاركة بالعروض، وتمت مشاركة الفقرة بالحفل الختامى للمسابقة، حيث لاقى العرض استحسانا من الجميع لإبداع الطلاب فى تقديم الفقرة ولفت أنظار الجميع، فضلا عن مشاركة التلميذة جونير من مدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة بفقرة ومشاركة طالبين من مدرسة التربية الفكرية بالداخلة بمسابقة الرسم.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لفريق العمل مدير عام الخدمات التربوية ومديرى إدارات (التربية الخاصة - التعليم الإعدادى - الموهوبين والتعلم الذكى) والطلاب المشاركين لهذا التميز وظهور العمل بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيا لقطاعنا التعليمى المزيد من التقدم والنجاح.

كما عقد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بحضور مديرى عام الخدمات التربوية والتعليم الفنى بالمديرية، اجتماعا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة سكايب.

FB_IMG_1649963847278
 حفل الختام بالاسكندرية 

يأتى ذلك لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على الاستمرار بشرح المناهج وفقا للجدول الزمنى، موجها بضرورة مواصلة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لدورها الهام فى صقل وتنمية مهارات الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أننا جميعا نسعى جاهدين من أجل بيئة تعليمية تربوية محفزة على التعلم لإعداد طالب متميز تربويا وعلميا وخلقيا، مع توفير فرص عادلة لجميع الطلاب للحصول على تعليم عالى الجودة والتزود بالمعلومات والمهارات اللازمة التى تمكنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء متميزين بكافة المجالات محليا وعالميا.

وكيل التعليم الوادي الجديد مشاركة فريق التربية الفكرية والدمج مسابقة العروض المسرحية الإسكندرية العروض المسرحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

الأمن يوقف هارى وميجان خلال ذهابهما إلى الملكة إليزابيث

جوتيرش يدعو إلى «تحقيق سريع وشامل» فيما تشهده الضفة الغربية المحتلة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا