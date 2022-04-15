«تعليم الوادى الجديد» يتلألأ فى حفل ختام مسابقات العروض المسرحية بالإسكندرية

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة فريق من طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج فعاليات مسابقة العروض المسرحية ومسابقات الرسم على مستوى الجمهورية، والتى تنظيمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بقيادة الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بمقر المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 10 : 13 أبريل الجارى.

حفل الختام بالاسكندرية

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى نجاح طلاب التربية الفكرية المشاركين بمسابقة العروض المسرحية فى حصاد المستوى الرابع ضمن 27 محافظة مشاركة بالعروض، وتمت مشاركة الفقرة بالحفل الختامى للمسابقة، حيث لاقى العرض استحسانا من الجميع لإبداع الطلاب فى تقديم الفقرة ولفت أنظار الجميع، فضلا عن مشاركة التلميذة جونير من مدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة بفقرة ومشاركة طالبين من مدرسة التربية الفكرية بالداخلة بمسابقة الرسم.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لفريق العمل مدير عام الخدمات التربوية ومديرى إدارات (التربية الخاصة - التعليم الإعدادى - الموهوبين والتعلم الذكى) والطلاب المشاركين لهذا التميز وظهور العمل بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيا لقطاعنا التعليمى المزيد من التقدم والنجاح.

كما عقد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بحضور مديرى عام الخدمات التربوية والتعليم الفنى بالمديرية، اجتماعا بمديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة سكايب.

حفل الختام بالاسكندرية

يأتى ذلك لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على الاستمرار بشرح المناهج وفقا للجدول الزمنى، موجها بضرورة مواصلة ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة لدورها الهام فى صقل وتنمية مهارات الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أننا جميعا نسعى جاهدين من أجل بيئة تعليمية تربوية محفزة على التعلم لإعداد طالب متميز تربويا وعلميا وخلقيا، مع توفير فرص عادلة لجميع الطلاب للحصول على تعليم عالى الجودة والتزود بالمعلومات والمهارات اللازمة التى تمكنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء متميزين بكافة المجالات محليا وعالميا.