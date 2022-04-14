جمال العدل: ريهام حجاج لو مش شاطرة مكنتش أنتجت لها (فيديو)

قال المنتج جمال العدل إن مسلسل "يوتيرن" ليس أول مسلسل ينتجه للفنانة ريهام حجاج، موضحًا أنها كانت إحدى بطلات مسلسل “سجن النسا” الذي خاضت بطولته النجمة نيللي كريم.

وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "ريهام حجاج ممثلة شاطرة جدا وظُلمت في التجارب السابقة، ورهاني عليها كان السنة دي، ومبسوط منها، ممثلة شاطرة وهايلة ومذاكرة دورها وملتزمة، وشبه يسرا ونيللي كريم والشغلانة اللي احنا اتربينا عليها".

وتابع: "رهاني طلع مظبوط والحمد لله إنها كسرت الدنيا السنة دي"، وعما إذا استجابت لتعليماته في كواليس تصوير المسلسل، أوضح: "شغلانتنا مفيهاش تعليمات، لكن قواعد تربينا عليها، كأي مهنة أخرى".

وأردف: "ريهام حجاج جات على روحها أكثر من اللازم عشان تمحي عن نفسها الكلام اللي الناس كانوا بيقولوه عليها، ولو مكنتش شاطرة مكنتش هنتج لها، لكني فوجئت بلجان إلكترونية، لدرجة إن واحد قال إن أسوأ حاجة عملها في حياته إنه اشتغل مونتاج في مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج، ولا حد يعرفها في المسلسل، وده محدش يعرفه أصلا، لأن المونتاج الوحيد الموجود في المسلسل سيدة".

وتشارك ريهام حجاج في السباق الرمضاني بمسلسل “يوتيرن”، مع كوكبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، ونانسي صلاح.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة متزوجة من رجل شديد الغيرة وتقع في مشكلة نتيجة حادث سير مع نجل خالتها وتحاول إخفاء تفاصيل الحادث عن زوجها، لأنها لا تريد أن يصل إليه النبأ، لكنه علم بكل ما حدث من خلال المكيدة التي تعرض لها عن طريق أميرة الشخصية التي تلعب دورها نانسي صلاح وهى زوجة أخيها بالمسلسل الأمر الذي دفع الزوج إلى ضربها وإهانتها، كما أنه قام بإبلاغ الشرطة عن تفاصيل الحادث ويرغب الآن في شراء المحيطين بالحادث من أجل أن بدفع بها هي وابن خالتها إلى السجن.