«فاتن أمل حربي» الحلقة 13.. «سيف» يطلب مليون جنيه للتنازل عن قضية حضانة بناته

يواصل مسلسل فاتن أمل حربي والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم عرض قضية قانون الأحوال الشخصية ومعاناة الزوجات المطلقات.

وعرضت اليوم الخميس الحلقة 13 من مسلسل “فاتن أمل حربي” ومازالت “فاتن” والتي تجسدها النجمة نيللي كريم تسعى وراء كسب قضاياها في محكمة الأسرة ضد طليقها “سيف” والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

وذهبت “فاتن” إلى المصنع التي تمتلكه حماتها “نظيمة” والدة “سيف” والتي تجسد دورها الفنانة فادية عبد الغني كي تتحدث معها وراء سر إصرارها هي وابنها على رفع دعوى سقوط حضانة ابنتها منها واشتد الحوار بينهما حول من الذي ظلم الطرف الأخر في العلاقة الزوجية بين “فاتن” و"سيف".

وأثناء حديث “فاتن” و"نظيمة" دخل عليهما “سيف” والذي تحدث مع “فاتن” بأنه أرهق بسبب الذهاب إلى المحاكم من الحين للاخر ووعدها بأنه سيتنازل عن كل شئ وعن دعوى حضانة بناته ولكن اشترط عليها أن تدفع له مبلغ وقدره مليون جنيه في مقابل هذا التنازل مما دفع “فاتن” لتعنيفه وتركته وذهبت.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: