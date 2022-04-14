تجمهر كبير من معجبى محمد رمضان فى كواليس «المشوار»

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “المشوار” الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.

وتجمهر معجبو “رمضان” عليه داخل كواليس تصوير أحد مشاهد العمل، وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: “وقفتكم دي امبارح وفي نهار رمضان ومعظمكم صايم، قد ايه كبيرة عندي ربنا يديم المحبة، الشارع مبيكدبش”.

https://www.instagram.com/tv/CcVvxpAorUb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

يعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، العمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.