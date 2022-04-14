الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تجمهر كبير من معجبى محمد رمضان فى كواليس «المشوار»

محمد رمضان
محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “المشوار” الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري.

وتجمهر معجبو “رمضان” عليه داخل كواليس تصوير أحد مشاهد العمل، وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: “وقفتكم دي امبارح وفي نهار رمضان ومعظمكم صايم، قد ايه كبيرة عندي ربنا يديم المحبة، الشارع مبيكدبش”.

https://www.instagram.com/tv/CcVvxpAorUb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

يعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، العمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

 

الفنان محمد رمضان مواجهة محمد رمضان قناة dmc سارة عبد الرحمن السباق الرمضان dmc دراما

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

بيان من هيئة سلامة الغذاء بشأن نتائج تحليل شيكولاتة «كيندر»

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

«الكبير أوي 6» الحلقة 13.. الكبير ينصب كمين لسارق دوار العمدة ويكشف حقيقة حلقوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى