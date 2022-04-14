وفاء عامر: لا أنطق إلا بالحكمة والشعر فى «جزيرة غمام».. وخفت من الفشل فى «راجعين يا هوى»

أقدمت الفنانة وفاء عامر على مغامرة كبيرة فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، من خلال تجسيد شخصيتين متناقضتين فى عملين بارزين، الأولى شخصية «هلالة» السيدة الصعيدية الحكيمة فى مسلسل «جزيرة غمام»، والثانية «يسرية» التلقائية المتعجلة خفيفة الظل فى «راجعين يا هوى»، كما يُعرض لها بالتزامن مسلسلا «بيت الشدة» و«السر».

وكما يقول الشاعر الأندلسى أبوالبقاء الرندى «يفوز باللذات كل مغامر»، حصدت النجمة نجاحًا كبيرًا من خلال إشادات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى والنقاد من خلال المواقع الإخبارية بأدائها فى العملين، وهما المؤشران اللذان تعتبرهما بوصلتها لتحديد ما يناسبها من أدوار، ومقياسًا صادقًا للنجاح أو الفشل الفنى.

عن كواليس المشاركة فى العملين، وخططها الفنية لما هو مقبل، كان لـ«الدستور» هذا الحوار.

■ مَن رشحكِ للمشاركة فى «جزيرة غمام»؟

- رشحنى للدور المخرج حسين المنباوى، ووافقت على الفور دون تردد، خاصًة أن مسلسل «جزيرة غمام» من كتابة العظيم الجميل العبقرى عبدالرحيم كمال، الذى أحب جميع أعماله الفنية وكنت أتمنى العمل فى مسلسل من تأليفه، بجانب أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من أصدقائى الفنانين، وأنا سعيدة جدًا بالعمل معهم.

أعتقد أنه واحد من أقوى المسلسلات فى رمضان الحالى، وفخورة بوجودى مع فريق عمل مميز يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم رياض الخولى، وطارق لطفى، ومى عزالدين، وفتحى عبدالوهاب، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوى، وأحمد أمين، ومحمد جمعة.

■ وكيف تجهزتِ لشخصية المعلمة «هلالة» فى المسلسل؟

- أجسد شخصية سيدة صعيدية اسمها «هلالة» تعيش فى «جزيرة غمام» وهى قرية صعيدية تقع على ساحل البحر الأحمر، ويعتمد أهلها على الصيد مصدرًا رئيسيًا للرزق، وتحدث تحولات كبيرة تؤثر على حياة السكان.

شخصية «هلالة»، لا تتكلم إلا بالحكمة، واجتهدت لأتقن اللهجة الصعيدية واستعنت بمدرب محترف لكى أقترب من اللهجة القديمة، لأن الأحداث تدور قبل ١٠٠ عام، ورغم أننى جسدت شخصية المرأة الصعيدية فى أكثر من عمل من قبل، لكن كنت قلقة جدًا وأنا أقدم شخصية «هلالة».

فالدور كان مميزًا ومختلفًا تمامًا، وهذا ما دفعنى للمشاركة فورًا دون تردد كما قلت سابقًا.

«جزيرة غمام» يُقدم فنًا جيدًا جدًا، يحمل العديد من المعانى المهمة، وهو فعلًا مسلسل مناسب لجميع الأعمار، بجانب أن الصورة عظيمة والموسيقى أيضًا «حاجة ما حصلتش»، المسلسل «كله على بعضه عبقرى، وحاسة إنى بقول فيه شعر».

■ لاحظنا منذ الحلقات الأولى ضخامة الديكور وتفاصيله المدهشة، ما تعليقك؟

- الديكور عظيم جدًا، وأقترح أن يتم الإبقاء عليه بعد انتهاء التصوير وتحويله لمزار سياحى.

أريد أن أقول «شابوه» لمهندس الديكور وفريق العمل، لأنهم بنوا قرية بالكامل، وقدموا لنا لوحة فنية عبقرية ملموسة، استوعبت أكثر من ٥٠٠ فرد.

■ كيف تقيّمين تجربة التعاون مع المخرج حسين المنباوى؟

- مخرج عظيم والتعامل معه مريح جدًا، كما أنه متمكن من أدواته، «بيريح الممثل اللى معاه وقدر يخرج أحسن ما عندنا كلنا».

■ ننتقل إلى دورك فى «راجعين يا هوى»، هناك أقاويل عن أنك كنتِ تنوين الاعتذار فى البداية، ما تعليقك؟

- بالفعل فكرت فى الاعتذار بسبب اللون الكوميدى للشخصية وهى منطقة لم أدخلها من قبل، وكنت أخشى من الفشل، لكن بعد أن وافقت وصورت العمل تلقيت ردود أفعال إيجابية، وأعتقد أننى كنت سأشعر بالندم الشديد لو رفضت هذا الدور.

فخورة كونى من أوائل الفنانين الذين تعاقدوا على مسلسل «راجعين يا هوى»، رائعة الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، والمؤلف المبدع محمد سليمان عبدالمالك.

وسعيدة بالعمل مع فنان كبير مثل خالد النبوى، لأنه محترم ويحترم زملاءه ومواعيده، إضافة إلى باقى النجوم الكبار.

■ ما خطوط الملامح الرئيسية لشخصية «يسرية»؟

- تميل للكوميديا بعض الشىء، وهى امرأة تلقائية لا تفكر قبل أن ترد، وأنا محظوظة بتقديم هذه الشخصية لأنها سمحت لى بالدخول لمنطقة جديدة.

كوميديا مسلسل «راجعين يا هوى» نابعة من الموقف وليست مصطنعة، وبعد كل مشهد كنت «بحط إيدى على بوقى من خوفى»، ولكن رد فعل طاقم العمل كان مطمئنًا.

■ كيف تغير المشهد الفنى بدخول شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمجال؟

- شركة المتحدة إضافة كبيرة لصناعة الفن، لأنها تسعى بشكل مستمر لتقديم منتج فنى عالى الجودة ومتنوع، يناسب جميع الأعمار، ويناقش مختلف القضايا.

ونجحت الشركة فى جذب كبار النجوم للمشاركة فى أعمال فنية مهمة ووطنية، كما أسهمت فى تسليط الضوء على عدد كبير من المواهب الشابة على مستوى التمثيل أو التأليف أو الإخراج، فهى تفتح ذراعيها للجميع، وترحب بالتعاون مع الكل.

■ وكيف تقيّمين العمل مع المخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك؟

- هو مخرج شاب له مستقبل عظيم جدًا فى تاريخ الدراما، وسعيدة بالشغل معه وبطريقة تفكيره وما أضافه للشخصيات التى جسدناها فى العمل، وأشكره لتوجيهاته، ونجح فى إثبات جدارته وموهبته، وأتمنى أن يحصل على فرص أخرى.

والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك صاحب قلم رشيق وذكى، وبذل جهدًا كبيرًا جدًا لكى يحاكى أسلوب الراحل الجميل أسامة أنور عكاشة، وهو يحبه جدًا و«حقيقى الكلام مش هيوفيه حقه».

■ بماذا شعرتِ وأنت تعملين على نص من كتابة الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة؟

- إحساس عظيم جدًا، فهو الأستاذ، وهو قيمة وقامة كبيرة جدًا فى الدراما، وبصماته واضحة وخالدة، وجميعنا نشأنا وتربينا على الأعمال العظيمة التى كتبها.

وسبق لى أن شاركت فى ٤ مشاهد من مسلسل «ليالى الحلمية» الجزء الأخير، وكنت محظوظة بالعمل فى «أميرة من عابدين»، وهى تجربة لن تتكرر فى العالم العربى.

■ وكيف استقبلتِ ردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى؟

- سعيدة جدًا بردود الأفعال الإيجابية، خاصة الإشادة بشخصية «يسرية». أنا مهتمة جدًا بمتابعة آراء الجمهور عبر «السوشيال ميديا» وآراء الصحفيين من خلال المواقع الإلكترونية، وأعتبرهما مؤشرين للنجاح أو الفشل، وأسترشد بهما فى اختيار الأدوار التى تناسبنى.