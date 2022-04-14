«الكبير أوي 6» الحلقة 13.. الكبير ينصب كمين لسارق دوار العمدة ويكشف حقيقة حلقوم

تتواصل أحداث الحلقة 13 من مسلسل “الكبير أوي” الجزء السادس، في إطار كوميدي، بمشهد يجمع بين الكبير وفزاع وأشرف لعمل كمين للحرامي الذي سرق دوار الكبير.

ووضع الكبير مجوهرات مربوحة كطعم للسارق، ليفاجأ الكبير بدخول السارق إلى الدوار لمواصلة سرقته لمحتويات دوار الكبير، ولكن كانت المفاجأة الكبرى أن السارق يشبه الأطفال ويتخفى في ملابس سوداء.

وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي بمقابلة حزلقوم للنجمة نرمين الفقي، التي ظهرت كضيف شرف في المسلسل بشخصيتها الحقيقية، لتقدم دور طليقة حزلقوم، ويظهر في المشهد حزلقوم ونرمين الفقى وهدرس.

وتترجى نرمين الفقى حزلقوم ليعيدها إلى عصمته، ولكن يرفض ويقول لها كيف يقوم بالزواج منها مرة أخرى بعد ما قامت بفعله، ليسرد حزلقوم حكايته مع نرمين الفقي، حيث ينتقل الكادر إلى بيت الزوجية الذي جمع بين نرمين الفقى وحزلقوم، ليوضح لنا حزلقوم أن حكايته مع نرمين الفقى كانت مبنية على الشك والخيانة، فكانت نرمين دائما عنيفة معه وتشك فيه وتتهمه بالخيانة وتغير عليه بشدة، وتراقب نرمين الفقى حزلقوم في كل تحركاته لشكها في خيانته لها، ويقابل إحدى السيدات من توكيل إحدى شركات السيارات، حيث يحضر حزلئوم لنرمين الفقي سيارة هدية عيد زواجهم ولكنها لا تصدق ذلك وتقوم بتكسير السيارة وضرب حزلقوم ومندوبة شركة السيارات، ويكتشف حزلقوم أن نرمين الفقى ليست والدة حلقوم، وحينما تعلم نرمين بزواج حزلقوم وإنجابه تقوم بمحاولة قتل حزلقوم وهدرس ولكنهما ينجحان في الهروب، ليتلقى حزلقوم مكالمة من الكبير، ويعود حزلقوم إلى دوار الكبير ليكتشف أن شكل حلقوم تغير تماما، وقام الكبير بربطه بحبل ليكتشف حزلقوم أن حلقوم ليس ابنه، وأن السائق الخاص به قام بخداعه واختلاق قصة لابتزازه والحصول على أمواله، وتنتهي الحلقة باكتشاف الكبير أن حلقوم ابن السائق الخاص بحزلقوم، وأنها عصابة كبيرة وهي العصابة التي قامت بسرقة دوار الكبير، ويحاول الكبير الاستفسار منهم عن مكان التمثال الأيقوني الخاص به، وينتقل المشهد الي إحدى صالات المزاد التي تقوم ببيع التمثال وتنتهي الحلقة بمحاولة حزلقوم لاستعادة التمثال مرة أخرى بشراؤه عن طريق الإنترنت.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس الحلقة 13

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 6، و التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

ومسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، وحسين أبو حجاج، وضيوف الشرف وماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، ونرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.