نور النبوى.. الموهبة أكبر «واسطة» فى عالم الفن

يمتلك موهبة كبيرة لا تخطئها عين، لذا لم يستغرق وقتًا طويلًا لدخول قلوب المشاهدين، ونجح فى إمتاعهم بـ«نسخة مصغرة» من والده الفنان خالد النبوى، ليثبت أن «ابن الوز عوام» و«من شابه أباه فما ظلم».

الفنان الشاب نور النبوى، رغم أنه نجل فنان صاحب روائع درامية خالدة فإنه لم يعتمد أبدًا على سيرة ومكانة والده، واستطاع أن يصل إلى مكانة متميزة، رغم قلة أعماله التى تُعد على أصابع اليد الواحدة.

«النبوى الصغير» هو خير دليل على أن الموهبة من الممكن أن تُورث، وأنك قد تصل إلى ما ترغب دون اعتماد على «واسطة» طالما تمتلك هذه الموهبة، لذا لم يحتج الفنان الشاب إلى شهرة والده لدخول عالم الفن، ومن عمل إلى آخر أثبت للجميع قدراته وإمكانياته الكبيرة.

عرفه الجمهور من خلال مشاهد محدودة فى مسلسل «واكلينها والعة» قبل ٤ أعوام، حتى جاءت انطلاقته القوية فى الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» العام الماضى، لينجح بملامحه المميزة وأدائه الرائع فى جذب الأنظار إليه بشدة، عن طريق شخصية الشهيد «أحمد شوشة»، الذى جسده بحرفية عالية وأبكى الجميع عليه بمشاهد مؤثرة قبل استشهاده.

وخلال الأسابيع الماضية، قبل شهر رمضان، واصل نور النبوى أداءه المميز، وخاض مباراة تمثيلية مع النجم الكبير محمود حميدة فى مسلسل «نقل عام»، الذى جسد فيه شخصية ابن «حميدة» الذى يحلم بالوصول إلى العالمية فى لعبة كرة القدم.

وخلال الشهر الكريم، فاجأ نور النبوى الجميع بالظهور لأول مرة فى عمل واحد يجمعه بوالده خالد النبوى، من خلال مسلسل «راجعين يا هوى»، وقدما فيه العديد من المشاهد المميزة التى جذبت أنظار الجمهور وأصبحت «تريند» على مواقع التواصل الاجتماعى، لتصبح ثنائية «بليغ أبوالهنا» و«طارق أبوالهنا» من الأشهر فى الموسم الدرامى الحالى.

المؤكد أن نور النبوى بات من أهم الشباب الصاعدين فى الوسط الفنى مؤخرًا، ويتوقع له الكثير من النقاد وصناع الفن نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، لأنه كما سبق أن ذكرنا يمتلك موهبة استطاع من خلالها الدخول إلى قلوب الجمهور دون أى واسطة.