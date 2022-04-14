الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على إطلالة ريهام حجاج المثيرة للجدل فى «يوتيرن»

ريهام حجاج
ريهام حجاج

وصل قطار المسلسل الرمضاني (يوتيرن) إلى محطته الثالثة عشرة، ومنذ بداية عرض المسلسل عبر الشاشات المختلفة وظهور ريهام حجاج بطلة العمل بشكل لافت للمشاهدين الذين عبروا عن ذلك  من خلال منصات ووسائط التواصل الاجتماعي المختلفة.

إطلالة ريهام، والتي ظهرت بها في الحلقة الحادية عشرة، نالت إعجاب المتابعين من خلال ظهورها بفرو من اللون البينك وبنطال بألوان وتصاميم مختلفة، الأمر الذي أدى إلى تفاعل كبير من الجمهور أمام شاشات دراما رمضان، وفي السطور التالية نرصد التكلفة الإجمالية لملابس الفنانة الشابة.

وارتدت ريهام حجاج في الحلقة الحادية عشرة من "يوتيرن" فروا صناعيا من دار أزياء Fendi ونسّقت معه بنطالا من دار (Versace) وردي اللون بطباعة من اللون الأبيض والذهبي والذي وصل سعره لـ560 دولارًا، أي ما يتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما بلغ سعر الفرو الصناعي الذي ارتدته على قميص أسود اللون، وجاء الفرو بلون وردي ومزود به جزء باللونين الأبيض والأسود، ويصل سعره إلى 2396 دولارًا، أي ما يتجاوز سعره 44 ألف جنيه مصري. 

وتشارك ريهام حجاج في السباق الرمضاني بمسلسل “يوتيرن”، مع كوكبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، ونانسي صلاح.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة متزوجة من رجل شديد الغيرة وتقع في مشكلة نتيجة حادث سير مع نجل خالتها وتحاول إخفاء تفاصيل الحادث عن زوجها، لأنها لا تريد أن يصل إليه النبأ، لكنه علم بكل ما حدث من خلال المكيدة التي تعرض لها عن طريق أميرة الشخصية التي تلعب دورها نانسي صلاح وهى زوجة أخيها بالمسلسل الأمر الذي دفع الزوج إلى ضربها وإهانتها، كما أنه قام بإبلاغ الشرطة عن تفاصيل الحادث ويرغب الآن في شراء المحيطين بالحادث من أجل أن بدفع بها هي وابن خالتها إلى السجن.

ريهام حجاج اللون الوردى الحلقة الحادية عشر نانسي صلاح الفنان الكبير توفيق عبد الحميد سائل التواصل الاجتماعي مسلسل يوتيرن

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