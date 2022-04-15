«الحج على نفقة الدولة حرام وبرامج رمضان تشغل الصائم» كيف يرى مصطفى محمود رمضان؟

تحدث الدكتور مصطفى محمود، عن برامج التلفزيون التي تعرض خلال شهر رمضان، وذلك في حواره لمجلة "الكواكب" في عددها يوم 15 أغسطس عام 1978، وقال: "لا يعجبني التلفزيون والإذاعة في شهر رمضان، أجهزة الإعلام تقدم البرامج المليئة بالإثارة والتسالي وهذا يشغل الصائم عن صيامه وينشغل باللهو".

وتابع: "واجب الإنسان الطبيعي في شهر رمضان أن يسهر في ذكر الله ولا يسهر في حياة الطبل والزمر".

وِأشار إلى أن ما يقدم عبر التلفزيون من الأغاني والأفلام والمسرحيات لابد أن يقدم بشكل يفيد الناس ولا يؤذي مشاعرهم ولا يخدش حياءهم.

وفي جريدة "السياسي المصري" تحدث الدكتور مصطفى، عن الحج على نفقة الدولة المدنية، وقال، إنه لا يرى ذلك، ولا يجوز، "الواجب أن تقوم هذه الدولة بتسديد ديونها بدلامن الإنفاق على بعثات حج تكلف الكثير من الأموال واستطيع القول إن الحج على نفقة دولة مدنية مثل مصر وغيرها من الدول النامية حرام شعرا لأن الحج فريضة واجبة على كل مسلم قادر فقط والأولى بكل فرد من أفراد هذه البعثات الرسمية أن يحج على نفقته الخاصة".

وتوفي مصطفى محمود في الساعة السابعة والنصف من صباح السبت 31 أكتوبر 2009، بعد رحلة علاج استمرت عدة شهور عن عمر ناهز 87 عاماً، وقد شيعت الجنازة من مسجدهِ بحي المهندسين ولم يحضر التشييع أي من المشاهير أو المسؤولين ولم تتحدث عنهُ وسائل الإعلام إلا قليلاً مما أدى إلى إحباط أسرته.