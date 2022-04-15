الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الحج على نفقة الدولة حرام وبرامج رمضان تشغل الصائم» كيف يرى مصطفى محمود رمضان؟

مصطفى محمود
مصطفى محمود

تحدث الدكتور مصطفى محمود، عن برامج التلفزيون التي تعرض خلال شهر رمضان، وذلك في حواره لمجلة "الكواكب" في عددها يوم 15 أغسطس عام 1978، وقال: "لا يعجبني التلفزيون والإذاعة في شهر رمضان، أجهزة الإعلام تقدم البرامج المليئة بالإثارة والتسالي وهذا يشغل الصائم عن صيامه وينشغل باللهو".

وتابع: "واجب الإنسان الطبيعي في شهر رمضان أن يسهر في ذكر الله ولا يسهر في حياة الطبل والزمر".

وِأشار إلى أن ما يقدم عبر التلفزيون من الأغاني والأفلام والمسرحيات لابد أن يقدم بشكل يفيد الناس ولا يؤذي مشاعرهم ولا يخدش حياءهم.

وفي جريدة "السياسي المصري" تحدث الدكتور مصطفى، عن الحج على نفقة الدولة المدنية، وقال، إنه لا يرى ذلك، ولا يجوز، "الواجب أن تقوم هذه الدولة بتسديد ديونها بدلامن الإنفاق على بعثات حج تكلف الكثير من الأموال واستطيع القول إن الحج على نفقة دولة مدنية مثل مصر وغيرها من الدول النامية حرام شعرا لأن الحج فريضة واجبة على كل مسلم قادر فقط والأولى بكل فرد من أفراد هذه البعثات الرسمية أن يحج على نفقته الخاصة".

وتوفي مصطفى محمود في الساعة السابعة والنصف من صباح السبت 31 أكتوبر 2009، بعد رحلة علاج استمرت عدة شهور عن عمر ناهز 87 عاماً، وقد شيعت الجنازة من مسجدهِ بحي المهندسين ولم يحضر التشييع أي من المشاهير أو المسؤولين ولم تتحدث عنهُ وسائل الإعلام إلا قليلاً مما أدى إلى إحباط أسرته. 

مصطفي محمود الحج برامج رمضان مسلسلات رمضان العلم والإيمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 13.. تسريب جديد.. مواجهة حاسمة بين الفريق السيسي وخيرت ومرسي

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

«الزراعة» تكشف موعد تراجع أسعار البامية وورق العنب والطماطم

الأمن يوقف هارى وميجان خلال ذهابهما إلى الملكة إليزابيث

جوتيرش يدعو إلى «تحقيق سريع وشامل» فيما تشهده الضفة الغربية المحتلة

الاختيار 3 الحلقة 13| «الفرقة الناجية».. طريقة «الإخوان» الإرهابية في تجنيد اتباعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل 7 من قرية برام الله

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا