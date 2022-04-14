إحباط محاولة بيع 6 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

نجحت إدارة مباحث التموين الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في إحباط محاولة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بيع 6 أطنان دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 82%" والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.