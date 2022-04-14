الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«برنامج الغذاء»: الزيادة في الأسعار رفعت تكاليف العمليات غرب أفريقيا

برنامج الغذاء العالمى
برنامج الغذاء العالمى

قال برنامج الغذاء العالمى إن الزيادات فى أسعار المواد الغذائية والنفط، بسبب التأثير المتواصل للصراع فى أوكرانيا تؤدى إلى زيادة تكاليف عمليات البرنامج غرب أفريقيا المنطقة التى تواجه جوعا قياسيا بمقدار 136 مليون دولار.

أضاف البرنامج الأممي فى تقرير الخميس، بجنيف، أن هذه الزيادة الإضافية كان من الممكن أن تستخدم لتزويد 6 ملايين من أطفال المدارس بوجبة مغذية يومية لمدة ستة أشهر.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن ملايين الأسر فى غرب افريقيا غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية نتيجة لأزمة غذائية غير مسبوقة مدفوعة بالصراع والمناخ وتداعيات فيروس كورونا وارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وقالت إن الجوع تضاعف فى المنطقة أربع مرات في ثلاث سنوات ووصل إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات هذا العام مع توقع مواجهة 43 مليون امرأة ورجل وطفل لانعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول يونيو 2022.

كريس نيكوي، المدير الإقليمى للمنظمة فى غرب أفريقيا، قال في التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود لن يعرض الملايين فقط لخطر الجوع لكنه يجبر برنامج الغذاء العالمي أيضًا، على وضع مستحيل يضطر فيه الى الاستيلاء على طعام الجياع لإطعام الجياع.

أضاف نيكوي أن البرنامج كان مجبرا بالفعل قبل النزاع فى أوكرانيا على قطع الحصص الغذائية في نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي والنيجر بسبب محدودية التمويل ومع استمرار الصراع في أوكرانيا لم يعد من الممكن الوصول الى الموانئ والموردين بسبب تأخر الشحنات القادمة من البحر الأسود أو الغائها، ما يؤثر على عمليات المنظمة في غرب أفريقيا. 

أشار برنامج الغذاء العالمى الى انه ولمواجهة ازمة الغذاء غير المسبوقة فى غرب افريقيا فهو يعمل على توسيع نطاق استجابته للوصول الى 22 مليون شخص بالمساعدة المنقذة للحياة وبناء القدرة على الصمود واوضح ان هذا يشمل ثمانية ملايين امرأة ورجل وطفل في حاجة ماسة الى الغذاء عبر دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) خلال موسم العجاف الزراعي الذي يبدأ في يونيو وحتى فترة ما بعد الحصاد في أكتوبر.

البرنامج الأممي ذكر أنه ولضمان التنفيذ الفعال لخطة الاستجابة الإقليمية الخاصة به يحتاج وبشكل عاجل الى 951 مليون دولار اضافية على مدى الأشهر الستة المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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