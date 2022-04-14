الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال اجتماع طارئ، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة.

وعقد الاجتماع الطارئ لمناقشة التطورات الميدانية في ضوء التطورات المتسارعة جراء تصاعد الاعتقالات والموجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية.

وأدانت اللجنة المركزية- في بيان صحفي- استهتار حكومة الاحتلال بأرواح أبناء الشعب الفلسطيني عبر إطلاق العنان للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ الاغتيالات الميدانية والاقتحامات العسكرية والاستمرار في سياسات الاستيطان والضم والمصادرة؛ وهو ما يؤكد "أكذوبة" التهدئة المزعومة التي حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية الترويج لها.

وأكدت الحركة ضرورة تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وصون مقدرات الشعب ومؤسساته قاطبة، داعية إلى سرعة إنجاز المصالحة فورًا وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ودعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال ومنعه من المضي قدمًا بما أسماها مسيرة القرابين، والتي لن تجر إلا المزيد من الدماء والمواجهة المباشرة.

وفي إطار دعواتها لتصعيد المقاومة الشعبية، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم، ورفض مبدأ الحياد والمراوحة الذي يمارسه البعض عبر إنجاز الوحدة الوطنية وصولًا إلى الحرية والاستقلال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

في أعنف عاصفة.. الفيضانات القاتلة تهدد جنوب أفريقيا وتشرد الآلاف

أبرزها أحمد حلمي.. الخريطة المبدئية لأفلام عيد الفطر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى

اعتقال 6 إسرائيليين أعلنوا نيتهم ذبح قربان بمناسبة عيد الفصح بالأقصى