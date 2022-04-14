فتح: الاحتلال يجر المنطقة لمربعات خطيرة تقود لنتائج كارثية

ذكرت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، خلال اجتماع طارئ، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يجر المنطقة إلى مربعات خطيرة ستقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة.

وعقد الاجتماع الطارئ لمناقشة التطورات الميدانية في ضوء التطورات المتسارعة جراء تصاعد الاعتقالات والموجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية.

وأدانت اللجنة المركزية- في بيان صحفي- استهتار حكومة الاحتلال بأرواح أبناء الشعب الفلسطيني عبر إطلاق العنان للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين لتنفيذ الاغتيالات الميدانية والاقتحامات العسكرية والاستمرار في سياسات الاستيطان والضم والمصادرة؛ وهو ما يؤكد "أكذوبة" التهدئة المزعومة التي حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية الترويج لها.

وأكدت الحركة ضرورة تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وصون مقدرات الشعب ومؤسساته قاطبة، داعية إلى سرعة إنجاز المصالحة فورًا وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، ودعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال ومنعه من المضي قدمًا بما أسماها مسيرة القرابين، والتي لن تجر إلا المزيد من الدماء والمواجهة المباشرة.

وفي إطار دعواتها لتصعيد المقاومة الشعبية، أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم، ورفض مبدأ الحياد والمراوحة الذي يمارسه البعض عبر إنجاز الوحدة الوطنية وصولًا إلى الحرية والاستقلال.