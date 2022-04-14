الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتحاد الصليب والهلال يطلق أكبر برنامج مساعدات لمليوني متضرر من النزاع بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، في بيان اليوم الخميس في جنيف، إطلاق أكبر برنامج للمساعدات المالية الطارئة له حتى الآن؛ وذلك للوصول إلى أكثر من مليوني شخص من المتضررين من النزاع الأوكراني بالدعم حيث يستهدف البرنامج حوالي 360 ألف شخص في أوكرانيا والدول المجاورة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المساعدة المالية طويلة الأجل تلبي احتياجات الأشخاص المتضررين مع تطور الأزمة خاصة وأن نقاط الضعف تزداد مع كل يوم يمر ويتدهور الوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والمرافق والسلع والخدمات الحيوية الأخرى، ولفت الاتحاد الدولي إلى أنه برغم أن هناك الكثير من أوجه عدم اليقين للأشخاص في الوقت الحالي؛ إلا أن الشيء الوحيد الواضح هو أن الاحتياجات هائلة وستظل كذلك لفترة طويلة.
وأفاد البيان بأن أمانة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر قد أطلقت مع الجمعيات الوطنية الأعضاء فيها خطة استجابة على مستوى الاتحاد بقيمة 1.2 مليار فرنك سويسري تهدف إلى مساعدة 3.6 مليون شخص على مدى عامين، وذلك من خلال المساعدة النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية والمياه وخدمات النظافة، فضلا عن دعم المأوى والإسكان.
ونوه الاتحاد إلى أن أكثر من 55 جمعية وطنية للصليب والهلال الأحمر على الصعيد العالمي، دعمت الاستجابة في الوقت الذي تدعم أمانة الاتحاد الدولي خطة الاستجابة هذه، من خلال مناشدة المانحين توفير 550 مليون فرنك سويسري؛ لتوسيع نطاق الدعم للجمعيات الوطنية في أوكرانيا والبلدان المجاورة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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