احتفالية انتهاء أحمد مكى من تصوير «الكبير أوى 6» (فيديو)

انتهى النجم أحمد مكي من تصوير جميع مشاهد مسلسله التليفزيوني الجديد “الكبير أوي” الجزء السادس، والمعروض حاليا ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2022.

ونشر النجم أحمد مكي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من احتفاله برفقة فريق العمل بانتهاء تصوير المسلسل بقيادة المخرج أحمد الجندي، وعلق على الفيديو قائلا: “تم بحمد الله تصوير الجزء السادس من (الكبير أوي) وأشكر من كل قلبي كل من ساهم في العمل، لأن الجميع أعطوا من القلب بحب.. وأتمنى أن العمل يسعدكم ويكون عند حسن ظنكم.. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه”.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

يقوم ببطولة مسلسل "الكبير أوي" أحمد مكي الذي يقدم خلال العمل دور الكبير وجوني وحزلئوم، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام في دور هدرس، وبيومي فؤاد في دور دكتور ربيع، وهشام إسماعيل في دور فزاع، وسما إبراهيم في دور الكبيرة فحت، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، ومصطفى غريب في دور العترة، وحسن القناوى، وعلاء زينهم، وحسين أبوحجاج، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.



مواعيد عرض مسلسل الكبير الحلقة 11

يعرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا الحلقة 11 بشكل حصري على قناة ON بعد حصولها على حقوق عرض العمل خلال شهر رمضان، ونقَدم لكم مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 11 والقنوات الناقلة، تُعرض الحلقة 11 بشكل حصري على شبكة قنوات «ON» إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس التي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في نفس اليوم في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول لها على الشاشة في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.