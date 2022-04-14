الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء التونسي» يوافق على اتفاقية قرض بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير

نجلاء بودن
نجلاء بودن

 وافق مجلس الوزراء التونسي برئاسة نجلاء بودن رمضان رئيسة المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، ومنها مشروع مرسوم يتعلق على اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
كما وافق مجلس الوزراء التونسي - خلال اجتماع المجلس الذي ترأسته اليوم رئيس مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة - على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2، إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ووافق المجلس - كذلك - على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتي 2021 و2022 ، إلى جانب الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.
ووافق المجلس - أيضا - على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة، بالإضافة إلى مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

في أعنف عاصفة.. الفيضانات القاتلة تهدد جنوب أفريقيا وتشرد الآلاف

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى

اعتقال 6 إسرائيليين أعلنوا نيتهم ذبح قربان بمناسبة عيد الفصح بالأقصى