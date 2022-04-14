محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 33 سوقًا وموقفًا ووحدة إطفاء بقرى «حياة كريمة»

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إنشاء وتطوير 33 سوقا وموقفا ووحدة إطفاء بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، مشيرا إلى معاينة جميع قطع الأراضي التي تم توفيرها بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيدا للبدء فيها.

وأوضح " الفقي " أنه سيتم إنشاء 12 سوقا جديدا منها " 2 سوق بالبلينا، وسوق بالمراغة، وآخر بالمنشأة، وعدد 3 أسواق بجرجا، و2 سوق بدار السلام، وعدد 3 أسواق بطما، بالإضافة إلى تطوير سوق قائم بالفعل بالبلينا " .

وفيما يخص مواقف السيارات أشار المحافظ إلى إنشاء 7 مواقف جديدة منها " 2 بالبلينا، وموقف بالمراغة، وموقف بساقلتة، وعدد 3 مواقف بطما، وتطوير موقف البلينا "، لافتا إلى إنشاء 8 وحدات إطفاء منها " 3 وحدات بجرجا، و 2 بالمراغة " ووحدة إطفاء بكل من البلينا، والمنشاة، ودار السلام "، فضلا عن تطوير وحدتي إطفاء بجرجا، ووحدتين أخرتين بطما " .

وأكد " الفقي " أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.