الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج: إنشاء وتطوير 33 سوقًا وموقفًا ووحدة إطفاء بقرى «حياة كريمة»

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق  الفقي محافظ سوهاج، عن إنشاء وتطوير 33 سوقا وموقفا ووحدة إطفاء بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، مشيرا إلى معاينة جميع قطع الأراضي التي تم توفيرها بمعرفة الوحدات المحلية لإنشاء تلك المشروعات، تمهيدا للبدء فيها.

وأوضح " الفقي " أنه سيتم إنشاء 12 سوقا جديدا منها " 2 سوق بالبلينا، وسوق بالمراغة، وآخر بالمنشأة، وعدد 3 أسواق بجرجا، و2 سوق بدار السلام، وعدد 3 أسواق بطما، بالإضافة إلى تطوير سوق قائم بالفعل بالبلينا " .

وفيما يخص مواقف السيارات أشار المحافظ إلى إنشاء 7 مواقف جديدة منها " 2 بالبلينا، وموقف بالمراغة، وموقف بساقلتة، وعدد 3 مواقف بطما، وتطوير موقف البلينا "، لافتا إلى إنشاء 8 وحدات إطفاء منها " 3 وحدات بجرجا، و 2 بالمراغة " ووحدة إطفاء بكل من البلينا، والمنشاة، ودار السلام "، فضلا عن تطوير وحدتي إطفاء بجرجا، ووحدتين أخرتين بطما " .  

وأكد " الفقي " أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

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