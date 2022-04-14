الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى وسنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

بحث كبار المسئولين من الاتحاد الأوروبي وسنغافورة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والتعاون نحو شراكة رقمية مشتركة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الأمني ​​والنمو الأخضر وتغير المناخ والبيئة والبحوث والتكنولوجيا والتأهب للأوبئة.
وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي- في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس- أن الاجتماع التاسع لكبار المسئولين بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة عقد أمس الأول في بروكسل؛ حيث ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، والتطورات في ميانمار وحرب روسيا في أوكرانيا.
وأكد الاجتماع- مجددًا- أهمية العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، مع التعهد بمواصلة تعميقها وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية، مثل التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والاستعداد لمواجهة الأوبئة وتغير المناخ، حسبما جاء في ختام البيان.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بتخصيص ما قد يصل إلى مليار يورو في إطار تجديد تعهداته تجاه الحوكمة الدولية لحماية مياه المحيطات والحفاظ عليها آمنة ونظيفة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "محيطنا" الذي ينعقد حاليًا في جمهورية بالاو؛ حيث تتم مناقشة مكافحة تغير المناخ وتعزيز مصايد الأسماك المستدامة، وتوفير اقتصادات زرقاء مستدامة، والنهوض بالمناطق البحرية المحمية، وتحقيق محيط آمن، ومواجهة التلوث البحري.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن مؤتمر "محيطنا" يمثل لحظة أساسية للبلدان في جميع أنحاء العالم، والمجتمع المدني، والمُهتمين بالأمر للالتزام بإجراءات ملموسة ومهمة لحماية المحيطات.

وموضوع نسخة هذا العام 2022 هو "محيطنا، شعبنا، ازدهارنا"، بهدف جذب الشركاء العالميين لتحديد حلول لإدارة الموارد البحرية بشكل مستدام، وزيادة قدرة المحيط على التكيف مع تغير المناخ وحماية صحته للأجيال المقبلة.

 

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وائل لطفي

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