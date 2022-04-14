الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار في السويس

متابعة الأسعار في
متابعة الأسعار في السوق

أجرى نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، يرافقه السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي جولة لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات بمعرض “أهلا رمضان”، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار.

IMG-20220414-WA0077

حيث قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس، بجولة تفقدية لمعرض أهلا رمضان بأرض المعارض بحي السويس لمتابعة سير العمل والبيع بأسعار مخفضة لجميع أنواع اللحوم والسلع والمواد الغذائية والدواجن والخضروات والفاكهة وجميع مستلزمات رمضان.

IMG-20220414-WA0078

رافق نائب المحافظ والسكرتير العام كلا من محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وعماد حمدي سكرتير الحي.

IMG-20220414-WA0080

وفي الجولة تم التأكيد على المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية وتوافر احتياجات المواطنين من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، ومنع الاستغلال لبعض التجار في ظل وجود الأزمة العالمية.

IMG-20220414-WA0081

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد أكد في وقت سابق إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة السويس سيضم 11 شباكاً لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين، وتقديم الخدمات وانجاز المهام  بدقة وسرعة.

IMG-20220414-WA0081

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المركز التكنولوجي للمحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المركز.

IMG-20220414-WA0082

وفي اللقاء أشار المحافظ إلى أن منظومة العمل تشمل تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز العمل في وقت قصير، وتحسين أداء العمل.

IMG-20220414-WA0083

وأشار المحافظ إلى أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري من خلال التدريب على المنظومة واكتساب الخبرات المطلوبة لجميع العاملين بالمركز، مؤكدا على أهمية سرعة التجهيزات لمبنى المركز التكنولوجي لمحافظة السويس والإعداد لافتتاحه، ليستفيد أهالي السويس من الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومتميزة.

IMG-20220414-WA0076
لقاء رمضان محافظة شهر رمضان لحوم السويس اهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

بعد عودته للعناية المركزة.. آخر التطورات الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

في أعنف عاصفة.. الفيضانات القاتلة تهدد جنوب أفريقيا وتشرد الآلاف

أبرزها أحمد حلمي.. الخريطة المبدئية لأفلام عيد الفطر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى

اعتقال 6 إسرائيليين أعلنوا نيتهم ذبح قربان بمناسبة عيد الفصح بالأقصى