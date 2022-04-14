متابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار في السويس

أجرى نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، يرافقه السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي جولة لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات بمعرض “أهلا رمضان”، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار.

حيث قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوى، السكرتير العام لمحافظة السويس، بجولة تفقدية لمعرض أهلا رمضان بأرض المعارض بحي السويس لمتابعة سير العمل والبيع بأسعار مخفضة لجميع أنواع اللحوم والسلع والمواد الغذائية والدواجن والخضروات والفاكهة وجميع مستلزمات رمضان.

رافق نائب المحافظ والسكرتير العام كلا من محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وعماد حمدي سكرتير الحي.

وفي الجولة تم التأكيد على المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية وتوافر احتياجات المواطنين من الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، ومنع الاستغلال لبعض التجار في ظل وجود الأزمة العالمية.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد أكد في وقت سابق إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة السويس سيضم 11 شباكاً لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين، وتقديم الخدمات وانجاز المهام بدقة وسرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المركز التكنولوجي للمحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المركز.

وفي اللقاء أشار المحافظ إلى أن منظومة العمل تشمل تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز العمل في وقت قصير، وتحسين أداء العمل.

وأشار المحافظ إلى أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري من خلال التدريب على المنظومة واكتساب الخبرات المطلوبة لجميع العاملين بالمركز، مؤكدا على أهمية سرعة التجهيزات لمبنى المركز التكنولوجي لمحافظة السويس والإعداد لافتتاحه، ليستفيد أهالي السويس من الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومتميزة.