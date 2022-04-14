الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

يتسحاق هيرتسوج
يتسحاق هيرتسوج

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج، اليوم الخميس، إنه سيجري اتصالًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن الوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لعمليات الطعن وإطلاق النار، التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين.

وتابع، في حواره مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، :" نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع المزيد من العمليات، وسأتحدث مع أبومازن قبل عيد الفطر".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن أمله في أن تطور العلاقات مع السلطة الفلسطينية، ومن ثم يتمكن من الاجتماع مع عباس.

وقال هيرتسوج: "أبومازن استنكر العمليات التي حدثت، لكنه أيضا يعمل ضدنا في مختلف القطاعات".

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتقال 18 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، خلال الليل وفي صباح اليوم، الخميس، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة

ووسعت القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها في الأراضي الفلسطينية، بدعوى تصاعد وتيرة العمليات ضد الإسرائيليين. 

الرئيس الإسرائيلي محمود عباس أبو مازن عيد الفطر الجيش الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني

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وائل لطفي

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الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

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