«الدستور» داخل «سيناء الجمهورية الجديدة».. أشجار الزيتون تُزهر من جديد على أرض الشهداء (1-2)

"لا ينتسب الإنسان إلى أرض لا موتى له تحت ترابها" يبدو أن المقولة القديمة للروائي الكولومبي ماركيز فى روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة" قد استلهمها من واقع حياة المصريين فى مدن وقرى شمال سيناء، هؤلاء الذين مات من ذويهم الكثيرين برصاص الإرهاب على تلك الأرض فتركوا بيوتهم لسنوات عدة كمداً وخوفاً من رصاص الإرهاب الذي طالهم ولم تسلم منه حتى الجدران والزراعات والحيوانات، وعلى أثرها سُقيت تلك الأرض من دماء مقاتلي القوات المسلحة كي يعود أهلها ويحاطوا بأرواح هؤلاء الشهداء تحرسهم إلى الآن.

لم يُحيرني أحد مثل أهالي القرى النائية في شمال سيناء، الذين كُلما دخلت منزلاً لأحدهم فى أقاصي الحدود خلال إعادة بناءه أو تأهيله بعد تهدمه كلياً أو جزئياً وبلا حتى بعض الخدمات من أثر الإرهاب الذي حاول ألا يكون بها صوتاً وحياة لغيرهم، فتُقابلني ابتسامه سجية من تحت ركام الهدم، ابتسامة العائد إلى الحياة من رحم الموت بعدما عاد الأمن وفرضت القوات المسلحة سيطرتها على كل شبر هناك وطهرت القرى من مخلفات الحرب ومهدت الأرض لعودة الأهالي.

عودة الحياة فى قرى جنوب الشيخ زويد

في قرى وتجمعات "أبو العراج" والظهير" و"الغراء" ضمن 7 قرى جنوب الشيخ زويد وأكثر من 25 قرية أخرى فى عموم شمال سيناء زارتهم "الدستور" والتقت الأهالي هناك، لم تلتقط عيناي سوى مشاهد الأطفال والرجال وهم يتحسسون أعواد أشجار الزيتون الجافة ويتناولون قهوتهم البيضاء على نار الحطب كما اعتادوا أن يفعلوها قبل نحو 7 سنوات وهم ممددين تحت أشجار مزارعهم وظلال منازلهم المُرممة، فى مشهد يطوي صفحة الإرهاب الأليمة ويرمم جروحهم على من فقدوا من ذويهم.

فى الطريق إلى تلك القرى فكرت فى الأسئلة المتخمة داخل مفكرتي لأطرحها على الأهالي والمسؤولين هناك، لم يسعني سوى أن أتذكر ما قالته الأديبة الإيرانية فروغ فرخزاد "أيها الرفيق إن كنت تقصد بيتي فاحمل لي معك مصباحاً ونافذة كي أرى صخب الشارع السعيد".

لكن وهج الحياة الذي عاد إلى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد بعدما استشهد فيها الكثيرين سواء من المدنيين والأمن على حد سواء ليتم تطهير الطرق المؤدية لتلك القرى وكذلك رفع الارتكازات الأمنية بعدما كانت قد أُغلقت قبل 6 سنوات بسبب المواجهة مع الإرهابيين، فى وقت تشهد المدينة وأطرافها تدفقا من الأهالى لاستعادة منازلهم وأراضيهم ومحالهم التجارية بعدما أغلقت لسنوات طويلة، لا سيما أن بعض قرى جنوب الشيخ زويد، حسبما علمت "الدستور" أنها كانت من أبرز معاقل الإرهابيين قبل دحرهم، حيث استغل الإرهابيون طبيعتها الوعرة للاختباء فيها والانطلاق منها وشن هجمات على قوات الجيش والشرطة وكذلك المدنين اللذين لم يسلموا من طلقاتهم.

بغرابة القروي القادم من أرياف إقليم القاهرة روحت أسألهم بعد أن رأيت بعض منازلهم المدمرة والتى تحاول منظمات وجمعيات المجتمع المدني إلى جانب الدولة تأهيلها وبنائها من جديد بعدما اخترقت طلقات وقذائف الإرهاب جدرانها وهدمتها وتركتها بلا أى خدمات معيشية، "كيف تعيشون هنا؟" ولماذا لا تنتظرون حتى تنتهي ترميمات وبناء المنازل؟

بادرني الشباب قبل الشيوخ قائلين "الوطن غالي" وهذا ليس “كليشيه” معتاد، لكن لن يعرف قيمة الأرض إلا من مات له أحد فيها، مشددين "سنعيش على ظهر هذه الأرض وسنموت وندفن فى باطتها قبل أن نتركها لهم".

محرر الدستور مع أطفال شمال سيناء

شجر الزيتون راجع يطرح من جديد

على ناصية مزرعة زيتون وأخرى لفاكهة الخوخ والموز بقرية "أبوالعراج" جنوب الشيخ زويد، وقف علاء جمعة وهو أحد أبناء القرية يلتقط أوراق الأشجار المتضررة والأفرع التي إصفرت وتعفنت ويعيد ترتيب الزرع وغرس البذور، يقول لـ"الدستور": "انتقلت أنا وأسرتي من القرية إلى العريش قبل 8 سنوات منذ عام 2016 بعدما دخل الإرهابيين علينا منازلنا وقتلوا أهالينا على مرأى ومسمع منا وحاولوا احتلال القرية، وحينما دخل الأمن واشتبك معهم لقتالهم وطردهم وحمايتنا منهم فى 2018 خرج ما تبقى إلى مدن الشمال وتركنا كل ما نملك من زرع ومصالح، ورغم أننا كنا نعيش فى العريش كمدينة حيوية إلا أننا كنا نشعر بالغربة لأننا اعتدنا الأرض".

علاء أضاف "لم نتوقع عودة وهو ما كان يوخز قلوبنا، وعندما إنتهت العمليات العسكرية أعادونا للمنازل لكنها كانت خاوية على عروشها فقد فخخها الارهابيين قبل تركها ولا يوجد أى شىء إلا ومر عليه أثر الحرب، ورغم ذلك وحتى لو كانت خراب فهذا أحب لقلوبنا من هجرها، لكن الدولة لم تتركنا وكذلك جميعات المجتمع المدني فأعادوا تسقيف أكثر من 100 منزل وأمدونا بكل أساسيات المعيشة من أساس لنعود ونعيد زراعة أراضينا التى قد ماتت لتحيا من جديد بفضل الله".

"أنا موجود هنا فى قرية أبوالعراج كإمام لمسجد القرية فيما لا تزال أسرتي فى العريش حتى أنتهى من اعادة بناء المنزل ليصلح للحياة واستقبالهم فيه من جديد" هكذا وقف الشيخ جميل بزيه الأزهري يتحدث عن مظاهر الحياة التى عادت للمسجد وباقي المناطق الخدمية وعلى رأسها المدارس، مشيراً إلى أن الأهالى هنا أصبحوا أكثر وعياً وتحصيناً ضد الأفكار المتطرفة نظراً لما رأوه من التكفيريين الذى أخدوا الدين ستاراً لهم ويطبقون دين لا يعرفه الأهالى من قتل وسفك للدماء.

محرر الدستور مع أهالى القرى العائدين

وطن يضربه الغلاء أفضل من أن تضربه نيران الحرب

محمد حمدان أحد القادرون باختلاف يشير إلى أنه كان حزيناً لخروجه من قريته، والآن ابتسامته عادت مع عودته، لافتاً إلأ أنه يحب رجال الجيش المصري لأنهم كانوا يتعاملون معه بلطف ويعطوه هدايا ومواد غذائية، موضحاً أنه يبحث عن عمل يتناسب مع قدراته الآن بعدما عاد الحياة للقرية خاصة أن لذوى الهمم أولوية مخصصة فى الوظائف الحكومية المتاحة، لكنه أكد أنه لن يترك قريته مرة أخرى.

وإلى جواره كان يجلس الشيخ محمد سلام أحد الشيوخ الكبار فى قرية "أبوالعراج" الرجل الذى يعيش هناك منذ أكثر من 80 سنة يتكأ على عصاه متحدثاً عن الأوضاع فى قريته وفى شمال سيناء ومصر فى العموم مستغرباً "يا ولدي المصريين ينظرون للأسعار وغلائها ونسوا الفزع والخوف والرعب الذى كان يحاوطهم من كل ناحية سواء فى البلاد المجاورة كسوريا والعراق وليبيا واليمن أو فى الداخل من التكفيريين اللذين كانوا لا يريدون سوى أن يبيدونا، الكل نسي تضحيات الشهداء وذكراهم وأرواحهم التى راحت فى هذه الأرض لكي نعود ونسكن بيوتنا ولا نكون لاجئين أو نازحين، الكل يفكر فى نفسه ومصالخه ولا يعرف قيمة الوطن"

الشيخ سلام يضيف "وطن يضرب فيه الغلاء أفضل من وطن تضرب فيه المدافع والطائرات، عاصرت معظم الحروب وحضرت كواليس عودة سيناء التى كانت محتلة، والآن حضرت أيضاً الحرب مع الارهاب ورأيت من يستشهد فداءاً عنا، لقيمات بسيطة وكسرة خبز وملح تكفيني، الوطن باق ونحن زائلون".

محرر الدستور مع أحد شيوخ العائدين للقرى

طلقة تسكن كتف الشيخ لتعيد بناء الأرض

فى قرية "الظهير" سألت عن أحد الشيوخ الذى أصيب من الإرهابيين فدلني البعض إلى الشيخ على سليمان الحجوج الذى وجدته يجلس منزوياً فى أحد الزوايا ملتفاً بعباءة وشال فلسطيني على رأسه ووجهه، وذكر أنه سبعيني عجوز ولد وعاش فى هذه القرية السيناوية منذ زمن بعيد نشأ على زراعة الشعير الذى يصنعون منه الخبز والطعام، لافتاً إلى أن الإرهابيين لم يرحموا شيبته وأصابوه بطلق ناري فى كتفه الأيمن حينما كان موجوداً فى منزله لكن الجيش أنقذه ونقله إلى مستشفى العريش وبقى هناك حتى تم استخراج الطلق واستعد عافيته على مدار شهر كامل من الرعاية، ثم تم تسكينه وأسرته المكونة من 10 أفراد فى بئر العبد منذ 2015 وحتى 4 شهور مضوا.

يضيف "لما بلغوني إننا هنرجع القرية مكنتش مصدق، رحت أتحسس زرع وأشحار أولادي بعدما فسدت نعيد تنظيفها وزرع بدلاً عن الذى تضرر من بطيخ وخوخ، نعمر ارض أجدادنا، طبعا وجدنا منازلنا مدمرة لكن الجيش والجمعيات بيبنوها، واحنا محتاجين ايه أكتر من كده".

محمد صابر أحد شباب قرية "الطهير" الذى رفض الخروج من القرية رغم كل ما جرى فيها على مدار 7 سنوات ورغم كل الأحداث الإرهابية الذي رآها أمام عينيه، قائلا "العمر والرب واحد" مش هسيب بيتي للإرهاببين ياخدوه ويعيشوا فى أرض اللى هي حياتي أنا وأشقائي "مش هموت أكتر من مرة" ظللت موجوداً ولم أصاب بسوء وربنا كتبلنا الحياة من جديد، حسبما قال لـ"الدستور".

صابر أضاف أن مزارع الزيتون إخضرت من جديد وعاد معها الخير كله وكذلك الخدمات بشكل جزئي، موضحاً "طبعا مش أحسن حاجه" لكن كفاية إننا عايشين وشهر رمضان جاى وجايب الخير معاه.

طلاب مدرسة لغات فى العريش

جيل 2013 لا يعرف المعاناة مع الإرهاب

بينما كانت تفصلنا الحدود الدولية بنحو 10 كم، كانت تطل قرية "الغراء" حيث التقينا الشيخ إبراهيم سليم الذى قال "الراجعة هنا تساوي الحياة" نعمل أيه بروحنا من غير دارنا وزرعنا وحياتنا، كانت نصف أو شبه حياة.

يشير سلام لـ"الدستور" إلى أنه لا ينسى مشاهد الإجرام والقتل أمام عينه لأقاربهم على يد التنظيم الإرهابي وهو ما دفع الأهالى للخروج إلى المدن وترك كل ما يملكون حتى طهر الجيش أراضيهم وأعاد بناء منازلهم، لافتاً إلى مطالبته لتسهيل دخول مواد البناء بشكل أكبر ومضاعف لكي يعود الجميع من الشتات.

يشير شيخ قرية "الغراء" إلى مجموعات من الأطفال ونادى عليهم بصوت عال فالتفوا حولنا وكانت أعمارهم لم تتخطى الـ 10 سنوات، قائلاً "تعرف يا أستاذ إن الولاد دول مواليد عام 2013 وما بعده، الآن هم فى سنة أولى وتالته ابتدائي، تخيل دول ما يعرفوش أرضهم ولا بيوتهم طبعاً يعرفوها بالسمع فقط لأنهم لم يروها ولم يروا ما جرى فيها خلال الحرب مع الإرهابيين، الأطفال دول عاشوا فى المدن وبدأوا حياتهم هناك ولسه راجعين من 4 شهور تقريباً هنا وطبعاً بنحاول نعرفهم بمواطنهم الأصلية ونكيلهم قصص معانات أهاليهم مع الإرهاب".

الطريق إلى “لؤلؤة الشرق" مفروش بدماء الشهداء

ما أن وقفنا للاستعداد نحو طريق "العريش – رفح" حيث وجهتنا للوصول إلى أول مدينة على الحدود الدولية لمصر "رفح الجديدة"، وسيل الذكريات ظل يلاحقنا خاصة بعدما علمنا أن كل متر على هذا الطريق لم يخلو من أثر دماء شهيد خاصة أن الإرهابيين حاولوا تفخيخه بالكامل لتفجير أى من يحاول السير عليه سواء كان مدنياً أو عسكرياً، حتى وصل الأمر إلى استشهاد عدداً كبيراً من مقاتلى القوات المسلحة لدرجة أن العبوات الناسفة الموجودة على هذا الطريق كانت تكلفة الواحدة منها 5 آلاف دولار إضافة إلى سعر آخر مقابل عدد شهداء القوات المسلحة والشرطة.

رفح الجديدة

فى رفح "لؤلؤة الشرق" المصرية والذي سميت بهذا الاسم نسبة الى مدينة رافيا الفرعونية القديمة (حصن مصر الشرقى وتتكون مدينة رفح من رفح القديمه وامتداداتها وحى الامام على)، معظم الأهالى ممن كانوا يقيمون بالقرب من الشريط الحدودي قد انتقلوا إلى مدن العريش وبئر العبد خاصة بعد إحكام الدولة قبضتها على الحدود وهدم الأنفاق التى كانت تؤدي إلى غزة وتسبب فى عمليات إرهابية عديدة. ولذلك أكد محافظ شمال سيناء خلال حديثه لـ "الدستور" على أنه تم صرف 41 مليون جنيه كتعويضات مالية لأهالي رفح تعويضاً عن منازلهم ورراعاتهم، لافتاً إلى أوضاعهم المعيشية المؤقتة اقتربت من الانتهاء نظراً لقرب إنتهاء مدينة "رفح الجدديدة".

محافظ شمال سيناء أشار إلى أنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم بنظام الإيجار الشهري المعروف بـ"الاستضافة"، حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.

وبحسب رئيس مدينة رفح مصطفى محمد مصطفى، فإن عدد سكان رفح يبلغ ويبغ نحو 76748 نسمة، حيث تشمل 11 قرية وتجمع أبرزهم الحسينات والخرافين والمهديه ونجع شبانه وأشهرهم "البرث" التى استشهد فيها رجال الأسطورة أحمد منسي.

اصطحبنا رئيس مدينة رفح "الدستور" فى جولة داخل "رفح الجديدة" التى بدت شبه مكتملة فى مراحلها الأولى وفى انتظار الخدمات لتسكين أهالى رفح بها، وهي المدينة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينها في مارس 2018، ولفت إلى أنه كان مخططا لتنفيذها منذ 3 سنوات على أيدى مقاولين من شمال سيناء، لكن الظروف الأمنية حالت دون إنهاء المشروع، وكان الإرهابيون يسعون لأن تظل خاوية، مطالبا بالتخطيط لتنفيذ مدارس ونواد ومراكز ثقافية، ضمن مشروعات وإنشاءات المدينة الجديدة.

أحد المهندسين المسؤولين عن "رفح الجديدة" ممن استقبلونا لتفقد العمارات المنتهية، أوضح أنه يعمل بها نحو 6 آلأاف عامل من أبناء سيناء وخارجها، لافتاً إلى أنها ستكون كـ "كمبوندات" القاهرة بواقع 10660 شقة و400 منزل بدوي، كما روعي في تنفيذ الإنشاءات وجود نمطين للإسكان الأول وحدات سكنية والثاني بيوت بدوية حيث تم تصميمي البيوت علي مساحة 240 مترا بينما الشقة علي مساحة 130 مترا، مشيرا إلى أن الدفعة الأولي من المرحلة الأولى تم استلامها اداريا وتضم 41 عمارة سكنية بإجمالي 820 وحدة سكنية إلى جانب تسليم 400 بيت بدوي. وروعي إنشاء مدارس ومركز شباب ووحدة صحية ونقطة شرطة كمرحلة أولى.

وتشمل "رفح الجديدة" إنشاء مقرات حكومية تقدم كل الخدمات لسكان المدينة من مختلف الفئات سواء البدو أو الحضر والوافدين المقيمين في مناطق رفح بشمال سيناء وغالبيتهم من العاملين بالجهاز الحكومي للدولة.