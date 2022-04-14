الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

العراق يدعو المنظمات الدولية لدعمه في مواجهة أزمة المياه

مستشار وزارة الموارد
مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب

أكد مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.

وقال ذياب، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الخميس: "على المنظمات الدولية والعالمية؛ طرح مشكلة المياه في العراق في المحافل الدولية ومساعدته في الوصول إلى حل لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تحركت فيه الحكومة العراقية صوب المجتمع الدولي وتحديدا بولندا لتوقيع مذكرة تعاون لمواجهة شح المياه وبحث تأخر الإطلاقات المائية من دول الجوار عبر نهري دجلة والفرات، وذلك وسط دعوات إلى ضرورة تفعيل قانون للمياه يقدم الدعم للمزارعين ويسهم في ترشيد استخدامه.

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على عبوات ناسفة وتدمير أوكار وأنفاق لتنظيم داعش، خلال عملية المطرقة الحديدية في كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين؛ لتجفيف منابع الإرهاب.

وذكرت الخلية، في بيان اليوم، "أنه تم العثور على وكرين بداخلهما خمس عبوات ناسفة وأسفل قرية المبدد مع حافة وادي زغيتون، كما تم تدمير خمس أوكار وثلاث أنفاق، والعثور على 5 عبوات قمعية و16 عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابل هاون مختلفة و10 قراصة تفجير عبوات وقداحة تفجير عبوات و7 سبح تفجير عبوات وأسلاك تفجير بطول 20م - 52 كجم نترات الأمونيا التي تستخدم في صنع العبوات.

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