الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة المتطورة

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن واشنطن تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة العسكرية المتطورة.
وأضاف سوليفان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا خلال هذه المرحلة بمزيد من المعدات العسكرية المتطورة، كما تعمل على ضمان طرق مرنة لإيصالها وتزويدها بالتعزيزات العسكرية، لافتا إلى أن القتال في أوكرانيا قد يستمر لفترة طويلة.
ونوه بأن أمريكا لديها خطة للتصدي لتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها، مؤكدا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسهمت في زعزعة استقرار أمن الغذاء العالمي.
وحول الملف النووي، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات النووية مع إيران، مشيرا إلى وجود بعض النقاط العالقة محل التفاوض بين الجانبين.

وكان أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، عن أن ثمة أدلةًَ أثبتت عمل خبراء أوكرانيين على صنع وسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل، وأن واشنطن بتمويلها مثل هذه المشروعات تعترف في الواقع بعمل هؤلاء الخبراء.
وقال كيريلوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - "باستخدام مثل هذه الصيغ، فإن واشنطن تعترف في الواقع بالعمل الذي قام به الخبراء الأوكرانيون بشأن إنشاء وسائل إيصال واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وترى جدوى في مواصلة تمويلها".
وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني، للقيام بمهمات تحت رعاية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية وأن عملاءه ورعاته من الولايات المتحدة هما وزارتا الخارجية والدفاع.

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وائل لطفي

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