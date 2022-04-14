الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس «النواب العراقى» يعلن إنهاء أزمة الوقود

حاكم الزاملي
حاكم الزاملي

 أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إنهاء أزمة الوقود في البلاد.

وقال الزاملي- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم- إنه "تم الاتفاق مع وزارة النفط وأصحاب المحطات الأهلية على فتح محطات التعبئة أمام المواطنين وإنهاء الأزمة فوراً".

وأضاف أن "الاتفاق تضمن استئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان أى نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية".

كان الزاملي قد أشار إلى أن خلق أزمة وقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان استهداف مباشر للمواطن العراقي.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي- في اجتماع اليوم مع عدد من المسئولين بوزارة النفط العراقية- لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وباشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية.
وأكد مسئولو وزارة النفط العراقية، وفقا للبيان، أن "للمحطات خزينا كافيا في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية إلى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".
وطالب الزاملي، وزارة النفط باتباع آلية أكثر مرونة مع أصحاب المحطات الأهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي وتسلم المنتوج وإمكانية إدخال نظام البطاقة الإلكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت، كما دعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة إلى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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