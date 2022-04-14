موجة أمطار جديدة تزيد أوجاع جنوب إفريقيا وتفسد عطلات الفصح

تستعد جنوب إفريقيا لمزيد من الأمطار الغزيرة في المناطق التي ضربها هطول أمطار غزيرة وقاتلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بحسب الجارديان البريطانية، فإن الموجة الجديدة من الأمطار تأتي بعد أن لقي أكثر من 300 شخص حتفهم في فيضانات في مدينة ديربان الساحلية الشرقية وما حولها في الأيام الأخيرة.

وأمس الأربعاء، وصف الرئيس سيريل رامافوزا الفيضانات بأنها "كارثة ذات أبعاد هائلة"، وربطها بشكل مباشر بحالة الطوارئ المناخية.

قال رامافوزا أثناء زيارته منطقة العاصمة إيكويني التي غمرتها الفيضانات التي تضم ديربان: "يخبرنا هذا أن تغير المناخ خطير، إنه هنا، لم يعد بإمكاننا تأجيل ما نحتاج إلى القيام به والتدابير التي يتعين علينا اتخاذها للتعامل مع تغير المناخ."

وأكدت الصحيفة أن خدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا حذرت من استمرار الرياح العاتية والأمطار، ما يؤدي إلى مخاطر حدوث المزيد من الفيضانات في كوازولو ناتال وبعض المقاطعات الأخرى خلال عطلة عيد الفصح.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الفيضانات فاجأتهم بعد أن سجلت بعض أجزاء كوازولو ناتال متوسط ​​هطول الأمطار السنوي تقريبًا خلال 48 ساعة.

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية:"بينما صدرت بالفعل التحذيرات القائمة على التأثير في الوقت المناسب يبدو أن هطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي تجاوز حتى توقعات مجتمع الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا بشكل عام".

قالت الخدمة "إنه على الرغم من أنه كان من المستحيل إن نقول إن أزمة المناخ وصلت هنا يمكننا أن نقول بثقة إن جميع أشكال الطقس القاسي والمتطرف على مستوى العالم (كنتيجة مباشرة للاحتباس الحراري وما يرتبط به من تغير مناخي) أصبحت أكثر توترًا وأكثر تطرفا مما كانت عليه في الماضي القريب".

وتابعت "بعبارة أخرى، يمكن توقع تكرار أحداث الأمطار الغزيرة مثل الحادث الحالي في المستقبل وبتواتر متزايد ".

وقال مسئولون إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في كوازولو ناتال.