الأمير هاري يتجاهل جدته في عيد ميلادها من أجل دورة ألعاب هولندية

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من غير المرجح أن يزور الأمير هاري جدته الملكة اليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ 96 على الرغم من وجوده في أوروبا في ذلك الوقت تقريبًا لحضور دورة ألعاب انفيكتس، وفقًا لخبير ملكي.

وتابعت أنه من المقرر أن يسافر دوق ساسكس، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي يعيش حاليًا في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو مع زوجته ميجان ماركل، بعد أن تراجعا عن الخدمة الملكية في عام 2020 ، إلى هولندا للمشاركة في دورة الألعاب قريبًا.

وأضافت أنه ستقام هذه الفعالية، وهي مسابقة رياضية دولية للجرحى والمصابين والمرضى من الجنود والنساء، في الفترة من 16 إلى 22 أبريل، وفي غضون ذلك، تحتفل الملكة بعيد ميلادها الـ 96 في 21 أبريل.

ومع ذلك، قال روبرت جوبسون، المؤلف المشارك لكتاب ديانا إنه يعتقد أن دوق ساسكس، 37 عامًا، لن يذهب إلى بريطانيا بسبب التوترات العائلية.

وتابع: "الحقيقة هي أنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن يتوجه هاري إلى المملكة المتحدة، بالنظر إلى الانقسام الذي أحدثه في الأسرة."

وأثار جوبسون أيضًا قضية الأمن، مشيرًا إلى الطعن القانوني الذي قدمه هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية، والذي أطلقه بعد أن قيل له إنه لن يحصل على نفس الحماية الوقائية التي كان يحصل عليها بصفته أحد أفراد العائلة المالكة ، على الرغم من عرضه دفع ثمن ذلك بنفسه.

وأكد المؤلف الملكي أن حجج دوق ساسكس بأنه لا يشعر بالأمان عند قدومه إلى المملكة المتحدة مع عائلته في ظل الظروف الأمنية الحالية، هي مجرد عذر.

وأكدت الصحيفة أنه يعتقد أن السبب الرئيسي وراء ابتعاد الأمير هاري عن البلاد هو على الأرجح بسبب التوتر حول كتاب سيرته الذاتية القادمة، حيث من المتوقع أن يعالج الكتاب علاقة الأمير هاري المريبة مع دوقة كورنوال.