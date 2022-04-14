الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تؤكد أن مروحتين أوكرانيتين قصفتا منطقة حدودية روسية

مروحتين أوكرانيتين
مروحتين أوكرانيتين

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا، الخميس، بقصف بلدة روسية تبعد نحو 10 كم عن الحدود بطائرتين مروحيتين، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

قالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية المكلفة بالتحقيقات الكبرى إن "أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا بشكل غير قانوني المجال الجوي الروسي بطائرتين مروحيتين قتاليتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، وحلقتا على ارتفاع منخفض ونفذتا ما لا يقل عن 6 ضربات على مبان سكنية في بلدة كليموفو" في منطقة بريانسك.

وأضافت اللجنة أن "سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم طفل صغير ولد عام 2020".

لم يتسنّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل على الفور.

هذه المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو رسميا القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال طائرات مروحية إلى روسيا لشن هجوم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

النيابة العامة تعلن التفاصيل الكاملة في «شوكولاتة الحشيش»

في أعنف عاصفة.. الفيضانات القاتلة تهدد جنوب أفريقيا وتشرد الآلاف

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: سأتحدث مع عباس قبل عيد الفطر.. ويجب منع العمليات ضدنا

«إغلاق الضفة ونشر القوات».. التحركات الإسرائيلية لمنع الهجمات فى عيد الفصح اليهودى

اعتقال 6 إسرائيليين أعلنوا نيتهم ذبح قربان بمناسبة عيد الفصح بالأقصى