موسكو تؤكد أن مروحتين أوكرانيتين قصفتا منطقة حدودية روسية

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا، الخميس، بقصف بلدة روسية تبعد نحو 10 كم عن الحدود بطائرتين مروحيتين، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

قالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية المكلفة بالتحقيقات الكبرى إن "أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا بشكل غير قانوني المجال الجوي الروسي بطائرتين مروحيتين قتاليتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، وحلقتا على ارتفاع منخفض ونفذتا ما لا يقل عن 6 ضربات على مبان سكنية في بلدة كليموفو" في منطقة بريانسك.

وأضافت اللجنة أن "سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم طفل صغير ولد عام 2020".

لم يتسنّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل على الفور.

هذه المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو رسميا القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال طائرات مروحية إلى روسيا لشن هجوم.