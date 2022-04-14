هاري وميجان يتخليان عن أمنهم المسلح في هولندا ويثيران الغضب البريطاني

أكدت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم إخبار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بأن أمنهما لا يمكن تسليحه خلال زيارتهما إلى هولندا لحضور دورة ألعاب انفيكتس وسط مزاعم أن ملك هولندا ويليم ألكساندر قد تجاهلهم ولن يعرض عليهم الإقامة في القصر الملكي كما هو متبع مع الأسر الملكية الأوروبية.

وتابعت أنه سيتعين على الزوجين الحصول على تأمين من قبل فريقهما الخاص عندما يحضران الحدث في وقت لاحق من هذا الأسبوع في ما سيكون أول رحلة لميجان إلى أوروبا منذ استقالتهما من عملهما في العائلة المالكة منذ أكثر من عامين.

وأضافت أنه وفقا لمصادر ملكية هولندية، فان هاري وميجان لن يلتقيا بالملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما أثناء إقامتهما وسيضطران بدلاً من ذلك إلى قضاء الليلة في فندق في لاهاي.

تقليديا، تستضيف العائلة المالكة الهولندية إقامة لأفراد من العائلة المالكة الأجانب ، لكن المتحدث الرسمي أكد عدم تنفيذ هذا ليشمل دوق ودوقة ساسكس.

وقالت السلطات الهولندية أيضًا إن ضباط الحماية الشخصية لهاري وميجان - بقيادة حارس شخصي يتقاضى 7000 جنيه إسترليني يوميًا - لا يمكن تسليحهم إذا سافروا إلى هولندا ، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وأكدت الصحيفة، ان مثل هذه التنازلات أثارت الغضب البريطاني الشعبي والملكي، حيث قال مصدر ملكي بريطاني "هولندا امنة للأمير هاري وزوجته بدون حراسة رسمية مسلحة، والمملكة المتحدة غير امنة".

وتابعت أن الغضب يأتي بعد أن تغيب هاري عن حفل تأبين جده الأمير فيليب دوق إدنبرة في لندن الشهر الماضي وسط دعوى ضد وزارة الداخلية بعد أن قيل له إنه لن يحصل على نفس الدرجة من الحماية الشخصية عند زيارته من الولايات المتحدة.

قال ممثل قانوني إن الدوق يريد إحضار أطفاله لزيارة المملكة المتحدة ، لكنه قال إن الأسرة "غير قادرة على العودة إلى الوطن" لأن الأمر خطير للغاية.

وقال داي ديفيز، الرئيس السابق للحماية الملكية في سكوتلاند يارد، "المملكة المتحدة ليست مكان خطر عل هاري، لأنه سيحصل على نفس تقييم المخاطر مثل أي شخص ملكي آخر، لا يحصل معظم أعضاء العائلة المالكة الآن على حماية بدوام كامل أو حتى حماية نصف الوقت، لذا فإن الحقيقة هي أن المملكة المتحدة أكثر أمانًا من معظم الأماكن الأخرى، وباحترام كبير، هاري ليس خبيرًا في الأمن".

وتوقع أن ينتهي الأمر بحماية من الشرطة الهولندية إذا تم منحهم وضع مميز، وتم تأكيد حضور ميجان في الحدث، في الأيام القليلة الأولى، من قبل متحدث باسم الزوجين يوم الاثنين.

ويقول خبراء الأمن إن موقف دوق ودوقة ساسكس محير لأن الزوجان يعتقدان أن المملكة المتحدة أكثر خطورة من هولندا، رغم أن ضباط الحماية الملكية، أكدا أن الروابط العسكرية لدورة الألعاب انفيكتس ستجعلها هدفًا إرهابيًا أكبر.