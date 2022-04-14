الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عزومات شهر رمضان.. أسهل طريقة لعمل كباب الحلة

كباب حلة
كباب حلة

يعتبر “كباب الحلة” من أشهى الوجبات التي يمكن تقديمها كطبق جانبي في العزائم، وطالما أن هذه الأيام تشهد عددا كبيرا منها بمناسبة شهر رمضان المبارك، فمن المهم أن يتواجد كباب الحلة على السفرة ويصبح مكونا أساسيا للعزائم في هذا الشهر الكريم.

وفي السطور التالية نشير إلى أسهل طريقة لعمل كباب الحلة، بخطوات سهلة وبسيطة:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم 

2 معلقة كبيرة من الزيت

2 بصلة متوسطة الحجم 

2 فلفل أخضر 

2 حبات من الطماطم متوسط الحجم 

معلقة صغيرة من الملح 

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود 

معلقة صغيرة من السبع بهارات

معلقة صغيرة من التوم المفروم

 

الطريقة:

في البداية نقوم بتقطيع اللحمة إلى قطع صغيرة في الحجم لكي لا تأخذ وقتا طويلا في التسوية، ونقوم كذلك بتقطيع الفلفل والبصل والطماطم إلى حلقات صغيرة، وبعد أن نقوم بتحضير هذه الخطوات نبدأ في تجهيز كباب الحلة، ومن المعروف عنه أنه لا يأخذ وقتا طويلا في التسوية ويكون جاهزا للتقديم بعد وقت قصير للغاية.

نقوم بإحضار وعاء يمكن أن يوضع على النار ومن المهم أن يكون هذا الوعاء غير لاصق، لكي يكون سهلا في الحركة أثناء القيام بعمل كباب الحلة، ونضع في الوعاء 2 معلقة كبيرة من الزيت، وبعد أن تسخن، نقوم بوضع قطع اللحمة المقطعة إلى قطع صغيرة، وبعد أن يتحول لونها نقوم بتهدئة النار ووضع ما يقرب من نصف كوب من الماء، لكي تتمكن اللحم من التسوية، ونضيف إليها بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والثوم، ونستمر في التقليب، ونضيف نصف مكونات البصل، وفي المرحلة النهائية من إعداد كباب الحلة نقوم بإضافة ما تبقى معنا من الخضروات وهي نصف كمية البصل والفلفل الأخضر والطماطم، وماهي إلا دقائق معدودة حتى نغلق النار ويكون كباب الحلة جاهزا معنا للتقديم، مع العلم أن هذه الوجبة يمكن أن تقدم منفردة إلى جوار الأرز الأبيض أو العيش البلدي، كما أنها مناسبة لتكون طبقا جانبيا في العزائم الكبيرة.

شهر رمضان الخضروات طماطم كباب الحله متوسط الفلفل الاسود المكونات

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وائل لطفي

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