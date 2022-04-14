محافظ أسوان يثمن بث البرامج التعليمية على موجة إذاعة جنوب الصعيد

ثمن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المبادرة الرائدة لإذاعة المراجعات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بأسوان لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال بث البرامج التعليمية لهم على موجة إذاعة جنوب الصعيد.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التعليم من بعد، ولمجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بجانب تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وحفاظاً على صحة الطلاب والطالبات من التعرض لفيروس كورونا.

وكشف عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وإذاعة جنوب الصعيد من أجل تفعيل الدور الخدمي للإذاعة بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للاستفادة من هذه البرامج التعليمية بمختلف محافظات إقليم جنوب الصعيد، حيث سيتم إذاعة البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن هناك أكثر من 28 ألف طالب من محافظة أسوان سيستفيدوا من هذه البرامج الإذاعية، بالإضافة إلى طلاب محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر، وذلك بدءاً من 7 إلى 18 مايو القادم عبر أثير إذاعة جنوب الصعيد بإشراف مدير عام الإذاعة الإعلامي محمد المدني، حيث سيقوم بإعداد وتقديم هذه البرامج نخبة متميزة من موجهى المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية في الفترات بدءاً من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساء.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية استهدفت متابعة معدلات التنفيذ لمشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البري بطول 215 كم أسوان / توشكى وبتكلفة تقديرية 1,6 مليار جنية، وبنسبة تنفيذ 20% ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية شهر أكتوبر 2022، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية، وأيضاً توشكى / أرقين بطول 100 كم ضمن مخطط وزارة النقل بإنشاء الطريق الدولى الإسكندرية / كيب تاون.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لرفع كفاءة وتطوير وإزدواج شبكة الطرق السريعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال تفقده لهذا الطريق الحيوي برفقة مديرى الهيئة العامة للطرق والكبارى والمرور والإسعاف أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة تشديد الرقابة المرورية على الطرق الصحراوية، مع ربطها بمنظومة الرادارات للحد من السرعات الجنونية لبعض قائدى السيارات والمركبات سواء الميكروباص أو الملاكى أو النقل العادي أو النقل الثقيل، وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة النقل الذكى فى إطار رؤية مصر 2030، وهو الذي يتطلب دراسة علمية عن أسباب وقوع الحوادث، والعمل على الحد منها.

وأكد محافظ أسوان على تكثيف نشر العلامات الإرشادية، والمطبات الصوتية، والعواكس الأرضية بطول طريق أسوان / أبو سمبل، وخاصة فى المسافات الساخنة التى تشهد تكرار الحوادث المرورية، بجانب العمل على تلافى أى ملاحظات فى المسار الحالى للطريق، وإعادة تخطيطه، بالإضافة إلى طرح المزيد من الخدمات من استراحات ومحطات وقود وغيرها ضمن مشروع إزدواج الطريق، فضلاً عن التخطيط لإنشاء عدد 2 نقطة إسعاف إضافية لتصل نقاط الأسعار إلى 11 نقطة إسعاف بالطريق.

ومن جانبه استعرض عيد كرومر مدير الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى مراحل ومكونات مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل بداية من الجسور الترابية من خلال 20 شركة متخصصة، ثم التربة الزلطية وطبقة الأساس، والتى يعقبها أعمال الرصف بطبقات الأسفلت من خلال 13 شركة متخصصة.