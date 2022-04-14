وزير النقل يستقل جرار اختبار لتفقد محطات الجزء الأول بالخط الثالث للمترو

استقل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جرار اختبار السكة لتفقد محطات الجزء الأول من الخط الثالث للمترو، والذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهرمن محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وأكد الوزير على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.

واطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الأول (3A) تمهيدا للافتتاحه خلال الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B: والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية (السودان) وعدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية– الطريق الدائري، والتي وجه الوزير بدراسة ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

وتابع الوزير الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطةعلوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرو)، موجها بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مع الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات.



الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي) ويتم تنفيذه على أربعة مراحل وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالى 24 كم (الأولى "العتبة-العباسية" بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون" بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم و10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطـول 17.7 كم و15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).