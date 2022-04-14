الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

14 رمضان| موعد أذان الفجر في اليوم الرابع عشر في محافظات مصر

أذان الفجر
أذان الفجر

يحل علينا اليوم الرابع عشر 14 رمضان 2022 ويبحث المسلمون من جميع محافظات مصر عن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لكل محافظة ووقت الإمساك ومواعيد الصلاة على مدار اليوم الجمعة 15 -4-2022 سنرصدها فيما يلي:

موعد أذان الفجر في القاهرة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في القاهرة:

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد أذان الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:43 م

 

موعد أذان الفجر في الإسكندرية - مصر                      

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:51 ص

موعد أذان الفجر : 4:01ص

موعد أذان الظهر : 12:00 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:29 م

موعد أذان العشاء : 7:51 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الحوامدية - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في الحوامدية

 

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد صلاة الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:43 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في العريش - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في العريش

 

وقت الإمساك : 03:45 ص

موعد صلاة الفجر : 3:45 ص

موعد أذان الظهر : 11:45 ص

موعد أذان العصر : 3:21 م

موعد صلاة المغرب : 6:13 م

موعد أذان العشاء : 7:35 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في بلبيس - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في بلبيس

 

وقت الإمساك : 03:46 ص

موعد صلاة الفجر : 3:56 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد صلاة المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

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مواعيد الصلاة اليوم في كفر الشيخ - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في كفر الشيخ

 

وقت الإمساك : 03:47 ص

موعد صلاة الفجر : 3:57 ص

موعد أذان الظهر : 11:57 ص

موعد أذان العصر : 3:33 م

موعد صلاة المغرب : 6:25 م

موعد أذان العشاء : 7:47 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في اسيوط

 

وقت الإمساك : 03:54 ص

موعد صلاة الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:56 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد صلاة المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:38 م

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مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في المنصورة:

وقت الإمساك : 03:45 ص

موعد صلاة الفجر : 3:55 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد صلاة المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:44 م

موعد أذان الفجر وقت الامساك موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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وائل لطفي

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