14 رمضان| موعد أذان الفجر في اليوم الرابع عشر في محافظات مصر

يحل علينا اليوم الرابع عشر 14 رمضان 2022 ويبحث المسلمون من جميع محافظات مصر عن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لكل محافظة ووقت الإمساك ومواعيد الصلاة على مدار اليوم الجمعة 15 -4-2022 سنرصدها فيما يلي:

موعد أذان الفجر في القاهرة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في القاهرة:

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد أذان الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:43 م

موعد أذان الفجر في الإسكندرية - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في الإسكندرية

وقت الإمساك : 03:51 ص

موعد أذان الفجر : 4:01ص

موعد أذان الظهر : 12:00 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:29 م

موعد أذان العشاء : 7:51 م

مواعيد الصلاة اليوم في الحوامدية - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في الحوامدية

وقت الإمساك : 03:48 ص

موعد صلاة الفجر : 3:58 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:43 م

مواعيد الصلاة اليوم في العريش - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في العريش

وقت الإمساك : 03:45 ص

موعد صلاة الفجر : 3:45 ص

موعد أذان الظهر : 11:45 ص

موعد أذان العصر : 3:21 م

موعد صلاة المغرب : 6:13 م

موعد أذان العشاء : 7:35 م

مواعيد الصلاة اليوم في بلبيس - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في بلبيس

وقت الإمساك : 03:46 ص

موعد صلاة الفجر : 3:56 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد صلاة المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في كفر الشيخ - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في كفر الشيخ

وقت الإمساك : 03:47 ص

موعد صلاة الفجر : 3:57 ص

موعد أذان الظهر : 11:57 ص

موعد أذان العصر : 3:33 م

موعد صلاة المغرب : 6:25 م

موعد أذان العشاء : 7:47 م

مواعيد الصلاة اليوم في اسيوط - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في اسيوط

وقت الإمساك : 03:54 ص

موعد صلاة الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:56 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد صلاة المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:38 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 الموافق هجري 14 رمضان 1443 في المنصورة:

وقت الإمساك : 03:45 ص

موعد صلاة الفجر : 3:55 ص

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد صلاة المغرب : 6:23 م

موعد أذان العشاء : 7:44 م