الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الشباب ودوره في مواجهة الغزو الثقافي».. ندوة بـ«حاسبات ومعلومات» طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان: "الشباب وأهمية دوره في مواجهة الغزو الثقافى فى ظل ثورة المعلومات والإتصالات"، في إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعمرو محسوب وكيل أول وزارة الإعلام رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وتحت إشراف الدكتورة نانسى الحفناوي عميدة الكلية، والدكتور أسامه غنيم، منسق الندوة، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بوسط وشرق الدلتا.

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وأشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة بدور كلية الحاسبات والمعلومات فى دعم كافة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا دور الندوات التثقيفية في بناء شخصية الطلاب بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية رفع الوعي لدى طلاب الجامعة باعتباره حائط صد منيع لمواجهة الغزو الفكري والثقافي.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، أن الندوة تأتي في إطار احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى الشباب لدورهم الأساسي في عمليات التنمية والتصدي لأي محاولات غزو خارجي تستهدف السيطرة على عقولهم، مؤكداً أهمية الوعي لدى الشباب وطلاب الجامعة لمواجهة الغزو الثقافي الذي يحاول طمس العقيدة والهوية المصرية والمبادىء والقيم والتراث، وسلاح معنوي لمواجهة التحديات المعاصرة والظواهر السلبية مثل الفكر المتطرف والبطالة والإدمان.

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وفي كلمتها أكدت الدكتورة نانسى الحفناوي، حرص الكلية على تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية في ضوء توجيهات رئيس الجامعة بوضع خطة تنفيذية لاستكمال الندوات خلال الفصل الدراسي الثاني لدورها في تثقيف الطلاب ورفع الوعي لديهم، موضحة أن ندوات الجامعة وسيلة هامة للوصول إلى عقول الشباب وتغذيتها بالأفكار الصحيحة ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وذلك بهدف التصدي للغزو الفكري وثورة المعلومات التي يتعرض لها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم سمير مهنا، الشكر لجامعة طنطا لتعاونها الدائم والمثمر مع الهيئة العامة للاستعلامات في تنظيم ندوات تثقيفية لرفع الوعي لدى الشباب، مشيرًا إلى خطورة الحروب القادمة وهي حروب الجيل الرابع.

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وأكد اللواء دكتور مهندس أسامة محمد الجمال – زميل الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس كرسى القوى الأفروأسيوية كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن الشعب مطالب بالانتماء والولاء للدولة، موضحاً أن الحرب اليوم تعتمد على هدم وتفكيك قيم وركائز الانتماء والولاء لدى الشباب من خلال زعزعة تلك الركائز والتشكيك فيها.

وأضاف "الجمال"، أن التحول الرقمي هو أحد المحاور الأساسية في "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وهو ما نعتمد فيه على الشباب والطلاب الكفء باعتبارهم بناة المستقبل وأساس الدولة الحديثة، مؤكداً أن أي دولة معرضة أن تواجه تحديات ومشكلات، لكننا قادرين على مواجهة أي تحديات بفضل ما نمتلكه من فكر ووعي وعزيمة.

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شهدت الندوة إهداء نائبا رئيس الجامعة الدكتور حمدي شعبان والدكتور محمد حسين درع الجامعة للواء أسامة الجمال وسمير مهنا، كما أهدت الدكتورة نانسي الحفناوي درع الكلية لنواب رئيس الجامعة، وذلك بحضور جمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

-الشباب ودوره مواجهة الغزو الثقافي ندوة بــ حاسبات ومعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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