تحرير 156 محضرا تموينيا في حملات بالمنوفية

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، تحرير 156 محضرا تموينيا.

وأوضح أنه تم تحرير محضر جنح ضد مدير أحد المطاعم الكبرى بناحية قويسنا يدار دون ترخيص وحيازة كمية 126 كجم لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنح بمركز شبين الكوم، الأول ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته 2.400 طن مكرونة بغرض الاحتكار وإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي، والثاني ضد صاحب مخبز بلدي بالبر الشرقي لتصرفه في 6 شكائر دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية بهدف الاستيلاء على المال العام، الأخير ضد صاحب مخبز بلدي لقيامه بتجميع كمية قدرها 5 شكائر دقيق بلدي مدعم بهدف بيعه في الأسواق السوداء.

وفي منوف تم تحرير محضر ضد صاحب معصرة للزيت الحار والطحينة لحيازته 3 طن بذرة كتان خام مجهول المصدر.