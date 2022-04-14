الأمم المتحدة تعالج 18 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بدء علاج 18 ألف طفل يمني دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأفادت المنظمة في بيان اليوم، بأنها"بدأت توفير الأدوية الأساسية والمعدات والتدريب لثمانية مستشفيات ذات أولوية عالية في اليمن لعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأشار البيان إلى أنه "سيستفيد بشكل مباشر حوالي 18 ألف طفل سيتم علاجهم من سوء التغذية الحاد في هذه المستشفيات الثمانية خلال الأشهر التسعة المقبلة".

وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية ستدعم وحدات طب الأطفال في هذه المستشفيات بالأدوية والمعدات الأساسية، وتدريب العاملين الصحيين، وتعزيز المعرفة والكفاءات الفنية لعلاج وتخفيف عودة حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بين الرضع والأطفال اليمنيين.

وأشار البيان إلى أن "الصراع المستمر منذ ثماني سنوات وما نتج عنه من الانهيار الاقتصادي وانهيار البنية التحتية، أدى إلى زيادة مخاطر المجاعة في البلاد ، حيث تم تصنيف ثلثي المديريات على أنها ما قبل المجاعة".

ونقل البيان عن أدهم رشاد عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قوله إن "هذا التدخل منقذ لحياة آلاف الأطفال، ويساعد على تعزيز التغذية لتحسين صحة الأطفال".

وأوضح أن "البرنامج العلاجي سيساعد في تقليل معدلات المرض والوفيات المرتبطة بسوء التغذية عند الأطفال " ، قائلا :"نواصل بذل كل ما في وسعنا للحد من المعاناة الهائلة التي تصاحب المستويات الكارثية لسوء التغذية في البلاد ".

ويعاني اليمن من حرب مستمرة خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.