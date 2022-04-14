الخميس 14 أبريل 2022
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تحقيقات ومتابعات

«التعليم» : جارى أعداد جدول الثانوية العامة بالتنسيق مع الطلاب

طارق شوقى
طارق شوقى

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل جديدة بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة، وقالت فى تصريحات خاصة للدستور إن الوزارة بصدد وضع الجدول بعد مناقشة اتحاد الطلاب ومعرفة الترتيب الافضل للمواد.

وأضافت المصادر أنه فور اعتماد الجدول من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم الإعلان عنه رسميًا من خلال بيان رسمي، وأيضًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

وتابعت المصادر،:سيتم توزيع أرقام الجلوس على طلاب الصف الثالث الثانوي فى النصف الثانى من مايو المقبل.

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وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من تسجيل الاستمارات الخاصة بالطلاب على أن يتم الترتيب حاليا لتسليم أرقام الجلوس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخريطة الزمنية للامتحانات كما هي، مضيفا أنه لم يتم صدور أي تعليمات أو بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وأنها كما مقرر لها في يونيو المقبل .

تعقد امتحانات الثانوية العامة في 11 يونيو، والفنية يوم 21 مايو.

كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة 4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى فى المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وتابعت: الطالب الراسب فى أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد فى الدور الثانى وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذى يرسب فى مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثانى بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى امتحانات الدور الأول.

امتحانات الدور الثاني الثانوية التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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