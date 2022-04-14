الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع إفريقى يختار مشروع تطوير ميناء العين السخنة ضمن أفضل 5 مشاريع قاريًا

العين السخنة
العين السخنة

اختار موقع "إنرجي كابيتال باور"، الإفريقي المعني باستثمارات الطاقة، مشروع تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن أفضل 5 مشاريع استثمارية للموانئ في قارة إفريقيا. 

واعتبر الموقع أن هذا المشروع يحول ميناء العين السخنة إلى ميناء محوري يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وكذلك شمال إفريقيا، كما يهدف إلى تحويل المنطقة الصناعية بالعين السخنة إلى نواة ومنصة عالمية لصناعات البتروكيماويات. 

ولفت إلى أن المشروع تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار، وبدأ العمل عليه في يناير 2022،  مضيفا أن عملية توسيع ميناء العين السخنة ستضمن طريقًا داخليًا بطول 14 كيلومترًا، وخط سكة حديد بطول 10 كيلومترات، سيتم ربطه بخط السكك الحديدية عالية السرعة للركاب والشحن في العين السخنة- مدينة العلمين.

وشدد الموقع على أهمية الموانئ الإفريقية على خريطة التجارة البحرية العالمية، قائلا إن 40% من الصادرات والحاويات التجارية عبر العالم يتم نقلها عن طريق الموانئ الإفريقية، ما يجعلها تختلف بشكل خاص عن اتجاهات ومعايير تجارة الموانئ العالمية، مضيفا: "تعتبر التجارة البحرية وسيلة فعالة من حيث التكلفة، كما أنها هامة لنقل كميات كبيرة من البضائع عبر مسافات طويلة". 

وأكد أنه بالنظر إلى هذه الأهمية، تركز العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة الإفريقية على تحسين البنية التحتية للموانئ ومراكزها البحرية. 

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.

قناة السويس أفريقيا العين السخنة مصر السويس

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