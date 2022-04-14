آلهة مصر تخطف أنفاس الأمريكان.. كيف نٌقل عالم «مارفل» لمستوى جديد؟

أكد موقع «سكرين رانت» الأمريكي أنه بفضل «مون نايت Moon Knight»، أصبح «عالم مارفل السينمائي MCU» موطنًا لعدد كبير من الآلهة المصرية.

وأوضح «سكرين رانت» أن إدخال البانتيون المصري في سلسلة «ديزني بلس» أدى إلى توسيع الجانب الغامض لـ«MCU» بشكل كبير، ومن خلالهم تمكنت السلسلة من استكشاف زاوية جديدة من عالم مارفل السينمائي.

وأضاف أنه من خلال الغوص في «خونشو» ورفاقه الآلهة، أسس «Moon Knight» مفهومًا رئيسيًا من القصص المصورة في MCU.

وأكد الموقع أنه على غرار الوضع مع آلهة الإسكندنافية والإغريقية، تعتبر الآلهة المصرية كائنات حقيقية فائقة القوة في الأفلام والقصص المصورة، وتبلورت أدوارهم في الأساطير ومغامرات أبطال الكتاب الهزلي مثل ثور Thor و Moon Knight لتسلط الضوء على من تكون هذه الشخصيات حقًا وما يمكن توقعه منهم في المستقبل.

«خونشو»

بعد أن نفى إله القمر المصري منذ زمن بعيد من قبل الآلهة الأخرى، يعتبر نفسه قوة انتقام.

وعلى ما يبدو، فإن جهوده للتدخل في الشئون الإنسانية كادت تؤدي إلى تعرض وجودهم للبشرية، وهو ما يُفترض أنه سبب طرده.

لعدد لا يحصى من السنوات، اختار «خونشو» أشخاصًا ليكونوا أبطاله ويزودهم بـ«درع علاجي» يمنحهم قوى خارقة.

وبصفته الكيان الخارق الذي أعاد مارك سبيكتور إلى الحياة وجعله فارس القمر، فإن كونشو هو أهم إله مصري في مارفيل، نظرًا لأن أفكاره حول الانتقام والأهداف الشخصية لا تتوافق دائمًا مع أفكار مارك، فإن خونشو ومون نايت لا يتوافقان دائمًا في القصص المصورة ويميلان إلى التناقض مع بعضهما البعض.

«أمت»

يُصوَّر على أنه مخلوق له الخصائص الجسدية للتمساح، وأميت (أو أموت) هو إله من العالم السفلي كان يخافه - بدلاً من أن يعبد - شعب مصر القديمة.

وأعادت MCU تصور أميت في مون نايت كإلهة تتعارض خططها بشكل مباشر مع خطط خونشو.

على عكس إله القمر المصري، يرغب أميت في قتل جميع الأشرار قبل أن يتمكنوا من ارتكاب جرائمهم. ولكن منذ أن حُبست أميت في قبر لعدة قرون، فهي حاليًا غير قادرة على تحقيق هدفها النهائي وتضطر إلى الاعتماد على آرثر هارو من إيثان هوك لمنحها حريتها.

تيفنوت

في الأساطير المصرية، تيفنوت هي إلهة المطر، إنها أيضًا الأخت التوأم (والزوجة) لشو، إله الهواء، والاثنان عضوان في «أننيد» وهي مجموعة من تسعة آلهة مصرية.

من بين الاثنين، ظهرت صورتها الرمزية فقط في اجتماع الآلهة في مون نايت الحلقة 3، مما يعني أن شو قد لا يكون أحد الآلهة الذين اختاروا البقاء على الأرض كمراقبين

حورس

الصورة الرمزية التي ادعت أن البشرية تخلت عن الآلهة تمثل حورس، إله رئيسي في الأساطير المصرية وإله السماء.

على مر السنين، ظهرت نسخة Marvel Comics من حورس بشكل متقطع في رسوم ثور Thor المصورة، عادةً عندما تتعرض الآلهة المصرية للتهديد من قبل قوة جبارة.



شارك حورس في عدد من معارك عالم مارفل، وفي العصور القديمة، أصبح حاكم مصر بعد الاعتداء على سيث، وبالتالي بدأ ما أصبح تنافسًا قديمًا ومريرًا بين الإلهين.

ايزيس

غالبًا ما توصف إيزيس بأنها إلهة القمر والخصوبة، وهي والدة حورس وزوجة أوزوريس وأخته، وإلى جانب أوزوريس، تعتبر إيزيس واحدة من أكثر الآلهة شهرة في البانتيون المصري.

ففي الأسطورة التي تم تداولها، قامت إيزيس بإحياء زوجها الميت من أجل إنجاب ابنها وهو حورس، بعد قرون، انضمت إيزيس إلى مجموعة من الآلهة بهدف إقناع السماوية بعدم تدمير الأرض.

أوزوريس

أوزوريس ، إله الموتى والخصوبة، هو موضوع العديد من الأساطير من مصر القديمة بسبب وفاته على يد أخيه الشرير، سيث، لغيرته من القوة التي يمتلكها شقيقه.

قتل سيث شقيقه أوزوريس، فقط لكي تقوم إيزيس بإحيائه لاحقًا، كما ورد سابقا.

حتحور

حتحور هي إلهة الموسيقى والحب، وهي أيضًا واحدة من العديد من آلهة السماء التي حكمت مع رع، زعيم جميع الآلهة المصرية.

في الأساطير، تحولت حتحور إلى إلهة أسد تسمى سخمت، يعد هذا الجانب من شخصيتها أمرًا حيويًا لقصتها Marvel Comics ، حيث حولها شكل سيخمت إلى خصم ثانوي متكرر لشخصيات مثل ثور Thor.