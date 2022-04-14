الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نائب بالشيوخ: إطلاق منصة visit egypt تسهل العقبات الخاصة بإجراءات السفر

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق شركة مصر للطيران منصة visit egypt، تسهم في تسهيل وتيسيير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول، مما يسهل الرحلات على الركاب، فضلًا عن مساهمتها في تسهيل وتذليل العقبات الخاصة بإجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر.

وقال «العسال»، إن الدولة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الجيدة في ضوء تحديث الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية للحد من التكدس، ومع إطلاق تشغيل المنصة الالكترونية (Visit Egypt)، سوف تخف القيود التي فرضتها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي فرضت نفسها على الرحلات وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة الجديدة ستقدم مجموعة من التسهيلات والتيسيرات على الركاب، من ضمنها أنه في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

وأضاف "العسال"، أن المنصة لها عامل كبير في اختصار الوقت على الركاب، حيث أنه عند استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدي الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أنه له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

كانت شركة مصر للطيران قد طالبت من الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونية https://visitegypt.gov.eg، وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول إلى مصر، وإظهاره بمطارات السفر؛ لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر.

وكان أشاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات لتيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص.

تذليل العقبات مصر للطيران الحجر الصحي مجلس الشيوخ فيروس كورونا المنصة الالكترونية المطارات المصرية

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