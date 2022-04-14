13 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم الخميس 14-4-2022
يحل علينا اليوم الثالث عشر 13 رمضان 2022 ويبحث المسلمون من جميع محافظات مصر عن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لكل محافظة ومواعيد الصلاة على مدار اليوم الخميس 14 -4-2022 سنرصدها فيما يلي:
موعد أذان المغرب في القاهرة - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في القاهرة
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:22 م
موعد أذان العشاء : 7:42 م
موعد أذان المغرب في الإسكندرية - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في الإسكندرية,
موعد أذان الظهر : 12:01 م
موعد أذان العصر : 3:36 م
موعد أذان المغرب : 6:28 م
موعد أذان العشاء : 7:50 م
مواعيد الصلاة اليوم في الحوامدية - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في الحوامدية
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:21 م
موعد أذان العشاء : 7:42 م
مواعيد الصلاة اليوم في العريش - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في العريش
موعد أذان الظهر : 11:45 ص
موعد أذان العصر : 3:21 م
موعد صلاة المغرب : 6:12 م
موعد أذان العشاء : 7:34 م
مواعيد الصلاة اليوم في بلبيس - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في بلبيس
موعد أذان الظهر : 11:54 ص
موعد أذان العصر : 3:29 م
موعد أذان المغرب : 6:21 م
موعد أذان العشاء : 7:42 م
مواعيد الصلاة اليوم في كفر الشيخ - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في كفر الشيخ
موعد أذان الظهر : 11:57 ص
موعد أذان العصر : 3:33 م
موعد أذان المغرب : 6:25 م
موعد أذان العشاء : 7:46 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في أسيوط.
موعد أذان الظهر : 11:56 ص
موعد أذان العصر : 3:27 م
موعد أذان المغرب : 6:19 م
موعد أذان العشاء : 7:37 م
مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة - مصر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في المنصورة
موعد أذان الظهر : 11:55 ص
موعد أذان العصر : 3:30 م
موعد أذان المغرب : 6:22 م
موعد أذان العشاء : 7:44 م