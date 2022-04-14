الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

13 رمضان| موعد أذان المغرب فى مصر اليوم الخميس 14-4-2022

آذان المغرب
آذان المغرب

يحل علينا اليوم الثالث عشر 13 رمضان 2022 ويبحث المسلمون من جميع محافظات مصر عن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لكل محافظة ومواعيد الصلاة على مدار اليوم الخميس 14 -4-2022 سنرصدها فيما يلي:

موعد أذان المغرب في القاهرة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في القاهرة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في الإسكندرية,

ما حكم من أصيب بمرضٍ مفاجئٍ في نهار رمضان؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

موعد أذان الظهر : 12:01 م

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 6:28 م

موعد أذان العشاء : 7:50 م

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دعاء 13 رمضان 2022.. أفضل أدعية الحسد والسحر

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دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

 

مواعيد الصلاة اليوم في الحوامدية - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في الحوامدية

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في العريش - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في العريش

موعد أذان الظهر : 11:45 ص

موعد أذان العصر : 3:21 م

موعد صلاة المغرب : 6:12 م

موعد أذان العشاء : 7:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في بلبيس - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في بلبيس

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:29 م

موعد أذان المغرب : 6:21 م

موعد أذان العشاء : 7:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في كفر الشيخ - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في كفر الشيخ

موعد أذان الظهر : 11:57 ص

موعد أذان العصر : 3:33 م

موعد أذان المغرب : 6:25 م

موعد أذان العشاء : 7:46 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في أسيوط.

موعد أذان الظهر : 11:56 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:19 م

موعد أذان العشاء : 7:37 م

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة - مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق هجري 13 رمضان 1443 في المنصورة

موعد أذان الظهر : 11:55 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:22 م

موعد أذان العشاء : 7:44 م

موعد أذان المغرب موعد صلاة المغرب موعد اذان المغرب في القاهرة موعد أذان المغرب في الإسكندرية موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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