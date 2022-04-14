الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع جديد يظهر تدنى شعبية بايدن بسبب الأوضاع الاقتصادية

بايدن
بايدن

أظهر استطلاع جديد للرأي تدني شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 38% على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتعامله مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع -الذي أجرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن 53% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن كرئيس مقارنة بـ 38% يشعرون بالرضا حيال أدائه، لافتة إلى أن 35% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وافقوا على طريقة إدارة بايدن للاقتصاد، مقارنة بـ 60% لا يوافقون، كما وافق أربعة من كل عشرة مستطلعين على طريقة تعامله مع العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا، مقارنة بخمسة من كل عشرة لا يوافقون على ذلك.

وأشارت إلى أن المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن توقعات تشاؤمية إزاء الاقتصاد، وقال 43% منهم إن الوضع سيزداد سوءا على مدار العام المقبل، مقارنة بـ 26% قالوا إنه سيتحسن، مؤكدة أن معدلات التأييد المنخفضة لبايدن تأتي في وقت يتعامل فيه الرئيس الأمريكي مع مخاوف متعددة في الداخل والخارج، بما في ذلك التضخم المرتفع باستمرار وقضايا سلسلة التوريد المستمرة، ووباء كوفيد-19، والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي يؤثر أيضا على أسعار الوقود والغذاء العالمية.

واشنطن الولايات المتحدة الرئيس الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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