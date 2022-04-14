تجديد حبس المتهم بخطف وقتل الطفل «زياد» فى الإسماعيلية 15 يومًا

قررت نيابة القنطرة غرب بالإسماعيلية، تجديد حبس "ع.ع" 20 عامًا، المتهم بخطف وقتل الطفل "زياد أ. م. خ"، 7 سنوات، في الصف الأول الابتدائي المقيم بعزبة الحمادة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلي "ع .ع" 20 عامًا، المتهم بخطف وقتل الطفل زياد، باعترافات كاملة بارتكابه الجريمة، في أقواله أمام النيابة العامة، مؤكدًا أنه أثناء تواجده بمنزل والد الطفل اختمرت فى ذهنه فكرة خطفه ومساومة أهليته لدفع فدية نظير إطلاق سراحه.

وتابع إلا أنه نظرًا لمعرفة الطفل به ولصعوبة تنفيذ مخطط اختطافه لعدم وجود أشخاص لمساعدته فعدل عن ذلك وقرر قتله والتخلص منه ودفن جثته ومساومة أهليته على دفع الفدية بزعم أنه مازال على قيد الحياة، فقام باستدراج الطفل لغرفة مهجورة ملحقة بمنزل والد الطفل، وقام بخنقه بقطعتي القماش المعثور عليهما حتى فارق الحياة ووضع جثته داخل الجوال البلاستيكي ودفنه بمكان العثور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، من مزارع، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله 7 سنوات عن مسكنهما أثناء لهوه أمام المنزل، قبل أن تعثر أهلية الطفل على جثته داخل جوال بلاستيكي ومدفونة بجوار أحد المنازل القديمة المهجورة المجاورة لسكنهم، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لسحجات حول الرقبة وملفوف حول رقبته قطعة من القماش.